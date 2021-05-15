سيارات ذكية وأخرى طائرة... "هيونداي" تتوسع في تقنيات المستقبل

قررت مجموعة هيونداي الكورية الجنوبية التي تضم شركة كيا ضخ مليارات الدولارات في الولايات المتحدة بقطاع صناعة السيارات الكهربائية والاستثمار في تقنيات المستقبل.وأعلنت هيونداي عن استثمار 7.4 مليار دولار بالولايات المتحدة على مدى 4 سنوات، وسيكون هذا التمويل أساسًا للتوسع التدريجي في عمليات تصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تبدأ العام المقبل.وتعزز هذه الخطوة وجود صانع السيارات الكوري الجنوبي في الولايات المتحدة، حيث يمتلك بالفعل مصنعًا "مترامي الأطراف" بقيمة 1.8 مليار دولار في ولاية ألاباما، ينتج نحو نصف السيارات المباعة محليًّا، وفقا لموقع "سي أن أن بيزنس"، فيما تنتج كيا السيارات بمصنع في ولاية جورجيا المجاورة.كما يمكن أن تساعد الخطة الجديدة هيونداي وكيا بالحصول على دعم من الإدارة الأميركية الجديدة، بعد أن قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يريد "أن تكون أميركا رائدة عالميا في تصنيع السيارات الكهربائية".وأعلن بايدن عن خطة بقيمة 174 مليار دولار لتعزيز قطاع السيارات الكهربائية وبناء شبكة من محطات الشحن، كما دعا المستهلكين لشراء سيارات كهربائية أميركية الصنع.وتريد هيونداي أيضًا توسيع الاستثمارات بالسيارات الطائرة وذاتية القيادة والروبوتات، وقررت إنشاء شركة فرعية جديدة في واشنطن "للإشراف على المبادرات" حول السيارات الطائرة.وأوضحت هيونداي للجمهور مفهومها لسيارة الأجرة الطائرة مع شركة أوبر في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس العام الماضي، واشترت حصة أغلبية في شركة "بوسطن ديناميكس" الأميركية للروبوتات في ديسمبر الماضي.وتتنافس هيونداي مع عدة شركات أخرى بقطاع صناعة السيارات، وفي وقت سابق من هذا العام أطلقت مجموعة "تويوتا" اليابانية شركة "ووفن بلانيت" المتخصصة بالاستثمار في مشاريع طموحة تشمل القيادة الآلية والمدن الذكية والروبوتات.