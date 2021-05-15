لعشاق السيلفي...تعرفوا إلى هذا الهاتف (فيديو)

كشفت شركة آسوس رسميًّا عن هاتف ZenFone 8 Flip الذي حصل على كاميرا دوارة ذات قدرات تصوير مميزة.
ويتميز هذا الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+12+8) ميغابيكسل، مثبتة على محور متحرك يمكن تدويره بزاوية 180 درجة لتتحول هذه الكاميرا لالتقاط صور السيلفي عالية الدقة.
وجهزته آسوس بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وترددها 90 هيرتزا، وتتعامل مع تقنيات +HDR10.
كما جهزته آسوس بمعالج رسوميات Adreno 660، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.