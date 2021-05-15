تكنولوجيا وعلوم

لعشاق السيلفي...تعرفوا إلى هذا الهاتف (فيديو)

Lebanon 24
15-05-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-823200-637566852145664193.jpeg
Doc-P-823200-637566852145664193.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت شركة آسوس رسميًّا عن هاتف ZenFone 8 Flip الذي حصل على كاميرا دوارة ذات قدرات تصوير مميزة.

ويتميز هذا الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+12+8) ميغابيكسل، مثبتة على محور متحرك يمكن تدويره بزاوية 180 درجة لتتحول هذه الكاميرا لالتقاط صور السيلفي عالية الدقة.


كما حصل الجهاز على هيكل أنيق محمي من الرطوبة والغبار، مغطى بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (165/77.3/9.6) ملم، ووزنه 230غ.

 

وجهزته آسوس بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وترددها 90 هيرتزا، وتتعامل مع تقنيات +HDR10.


ويمكن للجهاز التعامل مع شبكات 5G ومعاينة البيانات بسرعة كبيرة بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G ، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت.

 

كما جهزته آسوس بمعالج رسوميات Adreno 660، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2021-05-15
11:00 | 2021-05-15
08:00 | 2021-05-15
05:00 | 2021-05-15
02:00 | 2021-05-15
18:00 | 2021-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website