تكنولوجيا وعلوم

خرائط غوغل على خط لقاحات كورونا.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
16-05-2021 | 05:00
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في آخر محاولاتها للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، أضافت شركة غوغل خرائط تسهل العثور على مراكز تلقيح قريبة للراغبين في أخد التطعيم.

وكانت غوغل دأبت على نشر معلومات مفيدة حول الوباء على منصاتها الكبيرة.

ونشر موقع "ناين تو فايف" أن إعلانات البحث عن لقاحات كورونا باتت تظهر على خرائط غوغل على الهواتف بنظام أندرويد لتشجيع الناس على اللقاح وتسهيل الوصول إليه.

كما ينشر غوغل إعلانات جديدة مثل "أسباب تدعم التلقيح" وإعلانات أخرى تدعو للتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وجرت حملة التطعيم في الولايات المتحدة الأميركية حتى الآن بشكل مكثف وبات المجال مفتوحا أمام جميع الذين هم في سن التلقيح لتلقي الحقنة، في وقت حصل حوالى 55% من الأميركيين البالغين على جرعة واحدة على الأقل.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (561,074) تليها البرازيل بتسجيلها 348,718 وفاة فالمكسيك مع 207,020 وفاة ثم الهند مع 168,436 وفاة والمملكة المتحدة مع 127,040 وفاة.
المصدر: الحرة
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