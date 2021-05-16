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تكنولوجيا وعلوم
هكذا هبطت المركبة الصينية على سطح المريخ.. فيديو ساحر!
Lebanon 24
16-05-2021
|
09:00
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نجحت الصين بإنزال روبوتها الصغير Zhurong الذي يتم التحكم به عن بعد على سطح المريخ في سابقة للدولة الآسيوية العملاقة، كما ذكرت قناة CCTV التلفزيونية الحكومية عن أو هبوط لمركبة جوالة غير أميركية على الكوكب الأحمر، وهو هبوط معقد وأخفقت مهمات أوروبية وسوفيتية عدة بتحقيقه حتى الآن، ولم تنجح إلا الأميركية.
وكانت الصين حاولت في 2011 إرسال مسبار إلى المريخ خلال مهمة مشتركة مع روسيا، لكن المحاولة توقفت وقررت بكين بعد ذلك مواصلة المغامرة وحدها، فأطلقت في نهاية تموز الماضي مسبار "تيانوين-1" المكون من 3 أجزاء هي مركبة مدارية (تدور حول الكوكب) ومركبة هبوط تقل الروبوت "تشورونغ" الذي يتم التحكم به عن بعد، وهي التي حطت على سطح الكوكب بالطريقة الواردة في الفيديو العروض، مما سيسمح للروبوت "تشورونغ" بالخروج.
وقالت القناة الصينية إن "مركبة الإنزال تيانوين-1 هبطت بنجاح في المنطقة المحددة مسبقا" على المريخ مع الروبوت "تشورونغ"، موضحة أنه تم تلقي "إشارة" على الأرض، دلت على أن الروبوت المسيّر هبط في منطقة من الكوكب الأحمر اسمها "يوتوبيا بلانيسيا" وهي سهل شاسع يقع في النصف الشمالي من المريخ.
الهبوط هو المحاولة الأولى المستقلة للصينيين، المتفائلين بأن ينجزوا كل ما حققه الأميركيون في عدد من بعثات المريخ منذ ستينيات القرن العشرين، ففي شباط الماضي نجحت الصين بوضع "تيانوين-1" في مدار المريخ والتقاط صور للكوكب الأحمر، وفي وقت مبكر من اليوم السبت تمكنت من إنزال المسبار على سطح المريخ ما سيسمح للروبوت بمغادرتها.
تشورونغ الذي يزن أكثر من 200 كيلوغرام، مزود بأربعة ألواح شمسية لإمداد الطاقة ويفترض أن يعمل لمدة 3 أشهر. كما أنه مزود بكاميرات ورادار وليزر مما سيسمح له بدراسة بيئة المريخ وتحليل تكوين صخور الكوكب. أما اسمه، فمستمد من "إله النار" في الأساطير الصينية.
المصدر: العربية
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