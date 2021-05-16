للتغلب على التوتر.. حمّل هذه التطبيقات!

مما لا شك فيه أن الحياة اليومية المتسارعة وأنشطتها تخلق نوعاً من الإرهاق النفسي، بحيث أصبحنا في كثير من الأحيان نحتاج إلى الهدوء والراحة النفسية. وللتغلب على هذه المشكلة هنالك العديد من الحلول، من بينها تطبيقات على الهاتف تساعد على الإسترخاء، وهذه أبرزها:• Depression CBT Self-Help Guide: يعمل هذا التطبيق من خلال استخدام أسلوب العلاج السلوكي المعرفي. ويحتوي على تدريبات صوتية تساعد على تخطي الإجهاد الذي يصاب به أصحاب التفكير الزائد، وعلى كيفية التحكم في العواطف والانفعالات ليصل مستخدم التطبيق إلى حالة الهدوء والسكينة.• Fight Depression Naturally: ما يميّز هذا التطبيق هو أنه يساعد على حل مشاكل الاكتئاب باستخدام عادات وطرق طبيعية، بعيدة عن اللجوء إلى استخدام الأدوية والعقاقير المضادة للاكتئاب. ويمنح التطبيق المستخدمين الراحة النفسية من خلال ثلاث عادات، هي: الطعام والتدوين والنوم.• TalkLife - You’re Not Alone: يوفر هذا التطبيق مجتمعاً من الأشخاص الذين يمكن أن تشاركهم اكتئابك وقلقك وانكسارك لتشعر أنك لست وحدك. وكل هذا يمكن أن تفعله بهويتك الحقيقية، أو تختار أن تستخدم هوية مستعارة حتى تكون في قمة الارتياح أثناء الحديث.• MoodMission: تم تصميم هذا التطبيق لمساعدة المستخدمين على التعامل بطريقة أكثر إنتاجية عندما يداهمهم التوتر والقلق والاكتئاب. ويطلب التطبيق تقديراً من 1 إلى 10 لحالة التوتر ومن ثم سوف يقدم 5 مهمات بسيطة ليقوم بها المستخدم، والتي ستساعده على الشعور بتحسن. وهذه المهمات عبارة عن مجموعة من الأنشطة والتمارين التي تتميز بالسرعة، وسهولة التحقيق، وهي مدعمة ومبنية على أسس علمية.