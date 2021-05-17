تكنولوجيا وعلوم

مستقبل الطائرات المأهولة.. قيادة بدون طيار وتحكم عن بعد (فيديو)

Lebanon 24
17-05-2021 | 02:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر موقع "سي أن بي سي" فيديو حول مستقبل الطائرات المأهولة وتطور تكنولوجيا القيادة الآلية دون تدخل من الطيار وتطور أنظمة التحكم عن بعد.

وفي التفاصيل فإن الشركتين الأميركيتين "ريلايابيل روبوتيكس" و"أكس وينغ"، وكلاهما في ولاية كاليفورنيا، تعملان على تطوير الأنظمة في طائرات يمكنها الطيران بنفسها دون الحاجة إلى طيار.

وبدلا من صناعة طائرات جديدة، قامت كلتا الشركتين بتعديل وتطوير طائرة من طراز "سيسنا غراند كارافانس"، بحيث يمكنها أن تطير بشكل مستقل، كما يمكن أن يتحكم بها شخص ويشغلها عن بعد إذا لزم الأمر.

وقالت كلتا الشركتين إنهما تعملان مع شركات لوجستية كبرى لتزويدها بطائرات القيادة الذاتية، وقد يكون ذلك "أول حالة استخدام" لهذه الطائرات، في حال موافقة إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية والتصريح باستخدامها.

وأخذت شركة أكس وينغ فريق "سي أن بي سي" في رحلة على متن الطائرة المطورة، حيث أعدت القناة تقريرا عن هذه التكنولوجيا المتطورة.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2021-05-17
00:02 | 2021-05-17
23:42 | 2021-05-16
15:00 | 2021-05-16
11:00 | 2021-05-16
08:00 | 2021-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website