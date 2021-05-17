مستقبل الطائرات المأهولة.. قيادة بدون طيار وتحكم عن بعد (فيديو)

نشر موقع "سي أن بي سي" فيديو حول مستقبل الطائرات المأهولة وتطور تكنولوجيا القيادة الآلية دون تدخل من الطيار وتطور أنظمة التحكم عن بعد.وفي التفاصيل فإن الشركتين الأميركيتين "ريلايابيل روبوتيكس" و"أكس وينغ"، وكلاهما في ولاية كاليفورنيا، تعملان على تطوير الأنظمة في طائرات يمكنها الطيران بنفسها دون الحاجة إلى طيار.وبدلا من صناعة طائرات جديدة، قامت كلتا الشركتين بتعديل وتطوير طائرة من طراز "سيسنا غراند كارافانس"، بحيث يمكنها أن تطير بشكل مستقل، كما يمكن أن يتحكم بها شخص ويشغلها عن بعد إذا لزم الأمر.وقالت كلتا الشركتين إنهما تعملان مع شركات لوجستية كبرى لتزويدها بطائرات القيادة الذاتية، وقد يكون ذلك "أول حالة استخدام" لهذه الطائرات، في حال موافقة إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية والتصريح باستخدامها.وأخذت شركة أكس وينغ فريق "سي أن بي سي" في رحلة على متن الطائرة المطورة، حيث أعدت القناة تقريرا عن هذه التكنولوجيا المتطورة.