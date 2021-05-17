تكنولوجيا وعلوم

"كاسيو" اليابانية تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة.. إليكم ميزاتها!

Lebanon 24
17-05-2021 | 08:00
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كشفت شركة "كازيو" اليابانية عن ساعتها الذكية الجديدة من سلسلة "G-SHOCK" والتي تعد من أكثر ساعات "كاسيو" الذكية تتبعاً للياقة البدنية.

ووفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "غيزمو تشاينا" الإلكتروني، فإنّ الساعة الجديدة "G Shock GBA900" تعدّ من أكثر ساعات "كاسيو" الذكية تتبعاً للياقة البدنية مع العديد من الميزات الأخرى.

وأشارت الشركة إلى أن الساعة تحتوي على مستشعرات مدمجة تتعقب بعض جوانب نظام اللياقة البدنية للمستخدِم، كما تتميز بمقاومة الصدمات والماء وتشمل التوقيت العالمي لـ 48 مدينة، بالإضافة إلى ذلك، فهي تتوافق مع أجهزة "Android" و"iOS".

وتتميز الساعة بمظهر كلاسيكي مع هيكل نحيف يبلغ 16.6 ملم، كما تحتوي على وجه دائرى كبير بقياس 51.3 × 48.9 ملم مع قرص تناظري في الجزء العلوي لتتبع الأداء.

وحددت الشركة سعر الساعة الذكية الجديدة بـ 130 دولاراً، ويمكن الحصول عليها من موقع "كاسيو" الإلكتروني وتجار التجزئة الآخرين.
المصدر: سبوتنيك
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