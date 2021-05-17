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تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من تويتر تسمح بتصنيف تغريداتك المحفوظة... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
17-05-2021
|
14:00
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تعمل منصة تويتر على إطلاق ميزة مفيدة للأشخاص الذين يحفظون بانتظام مجموعة من التغريدات، تتمثل في إتاحة خيار “مجلدات” جديد ضمن علامة التبويب العلامات المرجعية Bookmarks، الذي يمكن المستخدمين من حفظ التغريدات في مجموعة من الفئات المحددة أو المجموعات.
وتتيح لك العملية الجديدة إنشاء مجلدات بحسب الفئة ضمن علامة التبويب العلامات المرجعية، ويمكنك بعد ذلك اختيار المجلد أو المجموعة التي تريد حفظ التغريدة ضمنها، بحسب موقع “socialmediatoday“.
ووتميز هذه الخدمة في توفير طريقة سهلة للحفاظ على التغريدات المختلفة ذات الأهمية، كما أنه قد يشير أيضًا إلى أدوات التجارة الإلكترونية المتطورة تدريجيًا في المنصة، حيث توفر المجلدات طريقة أخرى لتتبع المنتجات التي قد تكون مهتمًا بها، مما يساعد في تعزيز سلوك التسوق.
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