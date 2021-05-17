تقنية جديدة تمكن مرضى الشلل من الكتابة... تعرفوا عليها

طوّر باحثون أميركيون نظاماً جديداً يعرف باسم (بي سي آي)، تستخدم فيه رقاقة صغيرة تزرع في دماغ الشخص المصاب بالشلل، وقادرة على تحويل الأفكار إلى نص على شاشة الكمبيوتر.



ويأتي هذا النظام ضمن مرحلة من تجربة سريرية تسمى “بريين غيت” BrainGate، التي يديرها الدكتور لي هوشبيرغ، أستاذ علم الأعصاب في جامعة براون في بروفيدانس برود آيلاند الأميركية، وفقاً لموقع “thenewsglory“.



تجربة على رجل مصاب بالشللوأجرى الباحثون تجربة سريرية على رجل مصاب بالشلل، حيث تمكن من كتابة نص على شاشة الكمبيوتر فقط من خلال التفكير في حركات اليد التي نفعلها عند الكتابة، وتمكن من نسخ الجمل والإجابة على الأسئلة بمعدل مماثل للشخص العادي عند الكتابة باستخدام الهاتف الذكي.

ويستخدم النظام الجديد الحاسوب لفك تشفير حركات الكتابة اليدوية من الإشارات الموجودة في الدماغ، عبر الرقاقة المكونة من مصفوفات أقطاب كهربائية مربعة صغيرة بحجم حبة الأسبرين.



ويتوقع الباحثون أنه سيمكن استخدام محاولة الكتابة اليدوية لإدخال النص كجزء من نظام أكثر شمولاً، يتضمن أيضاً التنقل بالإشارة والنقر، مثل المستخدم في الهواتف الذكية الحالية، وحتى فك تشفير الكلام.وفي اطار تطوير هذا النظام، يعتزم الباحثون العمل مع أحد المشاركين المصابين بالتصلب الجانبي الضموري، وهو اضطراب عصبي يؤدي إلى فقدان كل من الحركة والكلام.