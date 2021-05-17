تقنية جديدة تمكن مرضى الشلل من الكتابة... تعرفوا عليها

طوّر باحثون أميركيون نظاماً جديداً يعرف باسم (بي سي آي)، تستخدم فيه رقاقة صغيرة تزرع في دماغ الشخص المصاب بالشلل، وقادرة على تحويل الأفكار إلى نص على شاشة الكمبيوتر.
ويأتي هذا النظام ضمن مرحلة من تجربة سريرية تسمى “بريين غيت” BrainGate، التي يديرها الدكتور لي هوشبيرغ، أستاذ علم الأعصاب في جامعة براون في بروفيدانس برود آيلاند الأميركية، وفقاً لموقع “thenewsglory“.
ويستخدم النظام الجديد الحاسوب لفك تشفير حركات الكتابة اليدوية من الإشارات الموجودة في الدماغ، عبر الرقاقة المكونة من مصفوفات أقطاب كهربائية مربعة صغيرة بحجم حبة الأسبرين.