تكنولوجيا وعلوم

"تويتر بلو" خدمة مدفوعة جديدة من "تويتر" للتراجع عن التغريدات

Lebanon 24
17-05-2021 | 23:00
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كشفت منصة "تويتر عن خططها لاشتراك مدفوع عبر المنصة يتضمن عددا من المميزات.

ووفقا لموقع "ذا فيرج" التقني فإن الخدمة الجديدة تسمى "تويتر بلو".. وتبلغ تكلفة الاشتراك فيها 2.99 دولار شهريًا، وتتضمن ميزة التراجع عن التغريدات ومجموعات الإشارات المرجعية.

يذكر أن منصة تويتر أصدرت عددًا كبيرًا من إعلانات المنتجات الجديدة على مدار الأسابيع الماضية، حيث قامت بتحديث تحذيراتها من التغريدات التي يُحتمل أن تكون مسيئة، وتحسين خوارزمية اقتصاص الصور للسماح بعرض الصور الأطول بشكل كامل في خلاصات المستخدمين، وإضافة القدرة لمستخدمي أندرويد على البحث ضمن الرسائل المباشرة، وطرحت ميزة الإكرامية Tip Jar للسماح للمستخدمين بتقديم تبرعات لبعض صناع المحتوى والصحفيين والخبراء والمؤسسات غير الربحية.
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