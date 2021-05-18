تكنولوجيا وعلوم

في زمن التطورات الرقمية.. طريقة فعالة للحفاظ على هاتفك الذكي القديم

Lebanon 24
18-05-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-824146-637569196267087572.jpg
Doc-P-824146-637569196267087572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قد يتساءل الكثير من الأشخاص الذين يحبون الاحتفاظ بهواتفهم الذكية القديمة عن الطريقة الجيدة والفعالة لحفظها وقتا أطول، خاصة وأننا في زمن التطورات الرقمية الجديدة والتي تجعل الكثيرين يستعيضون عن هواتفهم الذكية بأخرى جديدة دون الرغبة في الاستغناء عنها.

تحدّث الخبير الروسي في المنتجدات الرقمية لشركة "روسكاتشيستفا"، سيرغي كوزمينكو، عن بعض التعليمات البسيطة التي ينبغي اتباعها إذا ما أردنا الاحتفاظ بالهواتف الذكية القديمة لوقت أطول.


وقال: "إن الهواتف الذكية القديمة، أصبحت تماما مثل الأشياء الأخرى، فإذا قام مالكوها ببيعها في الأسواق أو قدموها لأشخاص غيرهم لاستعمالها، من المؤكد أن هذا الشخص سيقوم بوضع الهاتف في الخزانة وينساه".

وتابع: "ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعتزمون في المستقبل استخدام هذا الهاتف الذكي بطريقة أو بأخرى، فمن المهم اتباع هذه التعليمات البسيطة".

وقال: "يجب أولا أن لا يترك الهاتف وداخله بطارية مفرغة من الشحن، فعلى الأقل يجب أن يكون شحنها من 50 إلى 80%، لأنه وبمرور الوقت ورغم عدم استعماله ستنخفض البطارية ويتم تفريغها بالكامل".

وتابع: "على الرغم من الاعتقاد الشعبي الشائع، فإن التفريغ الكامل للبطاريات غير مطلوب عموما للأجهزة الحديثة، حيث يتم استخدام بطاريات الليثيوم أيون أو بطاريات الليثيوم بوليمر في معظم الحالات، والتي لا تتطلب ذلك من الناحية الفنية".


ويضيف كوزمينكو: "يجب أن تتجنب بشكل قاطع التفريغ الكامل للبطارية حيث يصل إلى الصفر، وتأكد دوريا من شحنها".

ووفقًا للخبير، فإنه من الأفضل "عدم تخزين البطارية حيث تكون ساخنة جدا أو باردة جدا، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها ميكانيكيا".

المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-05-17
16:00 | 2021-05-17
14:00 | 2021-05-17
11:00 | 2021-05-17
08:00 | 2021-05-17
05:00 | 2021-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website