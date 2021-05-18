فرصة للجمهور لمشاهدة رحلة مروحية المريخ التاريخية.. إطلاق فيديو ثلاثي الأبعاد

أصدرت وكالة ناسا مقطع فيديو هذا الأسبوع لمنح المشاهدين فرصة مشاهدة الرحلة الثالثة التاريخية لمروحية المريخ "إنجينويتي" بتقنية ثلاثية الأبعاد.وفي بيان صدر يوم الأربعاء الماضي، قالت الوكالة إن الفيديو كان يهدف إلى تقريب تجربة الوقوف على كوكب المريخ ومشاهدة الحدث "مباشرة".وقالت ناسا: "عندما حلقت مروحية المريخ في رحلتها الثالثة في 25 نيسان، كانت المركبة الجوالة "بيرسيفيرانس" التابعة للوكالة هناك لالتقاط اللحظة التاريخية. الآن قام مهندسو ناسا بتصوير الرحلة في صورة ثلاثية الأبعاد، ما يضفي عمقا كبيرا على الرحلة أثناء صعود المروحية، وتحليقها، ثم تكبيرها بشكل جانبي بعيدا عن الشاشة قبل العودة للهبوط الدقيق".وأنتجت أداة Mastcam-Z ذات الكاميرا المزدوجة القابلة للتكبير والتصغير، الفيديو وصورا أخرى تقول ناسا إنها توفر "بيانات أساسية" للملاحة وتساعد في جهود العلماء لتحديد أهداف الصواريخ - وربما الحياة الميكروبية القديمة.كما أعلنت وكالة ناسا يوم الثلاثاء أن الذراع الروبوتية للمركبة بدأت في إجراء عمليات علمية، بما في ذلك الفحص الدقيق لتضاريس الكوكب وبيئته.وقاد عالم التصوير في مختبر الدفع النفاث، جاستن ماكي، الفريق الذي جمع مقطع فيديو لرحلة المروحية الدوارة.وكان هذا الفيديو هو الأول لماكي، الذي قيل إنه كان يصنع صورا ثلاثية الأبعاد للمريخ منذ أيامه كطالب دراسات عليا.وكانت رحلة "إنجينويتي" في 25 نيسان واحدة من خمس محاولات تجريبية ناجحة - مقابل محاولة واحدة فاشلة.وفي نيسان، أعلنت وكالة ناسا أن المروحية ستدخل مرحلة عرض عمليات جديدة، بعد أن أثبتت بالفعل أن الرحلة التي تعمل بالطاقة يمكن التحكم فيها على الكوكب الأحمر.