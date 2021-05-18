تكنولوجيا وعلوم

"ريلمي" تطلق هاتفاً رخيصاً جداً.. إليكم مواصفاته

Lebanon 24
18-05-2021 | 16:00
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كشفت شركة "ريلمي" مؤخراً عن هاتفها الجديد "Realme C20A"، والذي يأتي بسعر رخيص.

أبرز مواصفات هاتف "ريلمي" الجديد

- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.5 إنشات وبدقة 720×1600 بيكسل.

- يتضمن الهاتِف بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

- يحتوي الهاتف على معالج MediaTek Helio G35 (12 nm).

- يعمل مع نظام "أندرويد 10".

- يتوفر جهاز "ريلمِي" الجديد مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 32 غيغابايت.

- يأتي الهاتِف مع كاميرا واحدة في الجهة الخلفية وهي بدقة 8 ميغابيكسل.

- يقدم الهاتِف كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

- يتوفر جهاز "ريلمِي" بسعر يصل إلى 90 يورو، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".

 
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