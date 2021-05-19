تسريبات تكشف عن "Android 12" قبل إطلاقه (فيديو)

كشف المدون الشهير "John Prosser" عن بعض تفاصيل نظام "Android 12" المتوقع أن يحدث تغييرات ملحوظة في الهواتف والأجهزة الذكية عند إطلاقه.



وأشار المدون في قناة "FRONT PAGE TECH" على "يوتيوب" إلى أن النظام الجديد سيحمل العديد من التغييرات مقارنة بأنظمة أندرويد الحالية، إذ سيحصل على أيقونات جديدة للتحكم بالأصوات، وستغير فيه رموز التطبيقات لتصبح أكثر بساطة وملائمة لخلفيات التشغيل، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "ixbit".



ويفترض أن تظهر في "Android 12" أيضا اختصارات جديدة لبرامج الطقس وأدوات التحكم بالموسيقى والفيديوهات، وأيقونات مميزة لعرض الوقت والتواريخ.

ووفقاً للمدون فإنّ النظام الجديد سيحمل لوحات مفاتيح "Google" معدلة ستجعل عملية الكتابة أسهل وأكثر سلاسة، كما ستظهر فيه خلفيات تشغيل ترضي مختلف أذواق المستخدمين.

ومن جهته توقع المدون "Sundar Pichai" أن تكشف غوغل عن بعض جوانب نظامها الجديد خلال مؤتمر "Google I/O"، والذي كانت غوغل قد أشارت إلى أنه سيعقد ما بين 18 و20 مايو الجاري، وعبر الإنترنت تماشيا مع الأوضاع التي فرضها انتشار الجائحة حول العالم.