غوغل تطلق خدمة كلاود خاصة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت غوغل خدمة "فيرتكس أيه أي"، وهي منصة كلاود خاصة بالشركات لأنظمة الذكاء الاصطناعي.وقالت غوغل مؤخرا إن "فيرتكس أيه أي" تتطلب إدارة بنسبة تقل عن 80 في المئة عن مثيلاتها، وهي ملائمة لتشبيك أنظمة الذكاء الاصطناعي خاصة إذا كان لدى الشركة أكثر من نظام يعمل لديها، بحسب تقرير نشره موقع "فينتشر بيت".ويعتبر عدم توفر منصات ملائمة يمكنها استيعاب البيانات الضخمة، ومعالجتها، التحدي الأكبر أمام الشركات التي ترغب في تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي.وتقدر شركة "ماركتس أند ماركتس"، أن تصل قيمة صناعة أنظمة "البيانات الضخمة وفهرستها" نحو 4 مليارات دولار بنهاية 2021.وتجمع "فيرتكس" ما بين خدمات "غوغل كلاود" وتطبيقات خاصة بالذكاء الاصطناعي بواجهة برمجة للشركات، وهو ما يتيح لها نماذج التعلم الآلي، حيث يمكنها تحديد الأنماط، والتنبؤ بمتغيراتها، واكتشاف المتغيرات الشاذة فيها.كريغ وايلي، مدير منتجات فيرتكس في غوغل، قال لـ"فينتشر بيت"، إن هذه الخدمة ستمكن الشركات من تسريع نماذج التعلم الآلي التي يقومون بتطويرها، وإتاحة إدارتها بشكل ملائم وسلس من دون تعقيدات.وتتيح هذه الخدمة استخدام مجموعة أدوات من غوغل، مثل (MLOps)، والتي تجمع بين "التعلم الآلي" و"عمليات إدارة تكنولوجيا المعلومات"، وهي نتاج تعاون بين علماء البيانات والمتخصصين بالتقنية، لإنتاج "خوارزمات التعلم الآلي".