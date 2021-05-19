تقنية جديدة من "غوغل" لتشخيص الأمراض الجلدية

في إطار سعيها للريادة في مجال الرعاية الصحية، أطلقت شركة غوغل أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي ستساعد المستخدمين في التشخيص الذاتي للمئات من الأمراض الجلدية، وفقا لما نشرته صحيفة فايننشال تايمز.وDerm Assis.. هو اسم الأداة الجديدة، التي سيتم إطلاقها في أوروبا هذا العام، من أجل استهداف ما يقرب من ملياري شخص على مستوى العالم يعانون من أمراض جلدية تتراوح من حب الشباب إلى سرطان الجلد. وسيتعين على المستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم على غوغل، وتحميل صور حالتهم الطبية عبر موقع Derm Assist، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بأعراضهم. ويقوم نموذج الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بتحليل المعلومات وإنشاء قائمة بشروط المطابقة الممكنة، فيما ستكون الخدمة مجانية لجميع المستخدمين. واختارت شركة غوغل طب الأمراض الجلدية كأول هدف لها للرعاية الصحية القائمة على الذكاء الاصطناعي بسبب العدد الهائل من الأشخاص المتأثرين بأمراض الجلد، إذ يقول عملاق البحث إنه يتم إجراء ما يقرب من 10 مليارات عملية بحث على Google كل عام تتعلق بمشاكل الجلد والأظافر والشعر.