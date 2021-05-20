تكنولوجيا وعلوم

هكذا تحصل على شاحن أصلي لهاتفك الذكي! (فيديو وصورة)

Lebanon 24
20-05-2021 | 05:00
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يعتبر ضياع الشاحن أو تلفه إحدى أكثر المشكلات التي يتعرض لها مالكو الهواتف والأجهزة الذكية، فما الطريقة للحصول على شاحن بديل ذي جودة عالية؟

تنتشر في الأسواق والمحال التجارية حول العالم حاليا العديد من المنتجات المزيفة والتي تشبه إلى حد كبير المنتجات التي تصنعها شركات الإلكترونيات الكبرى، من بين أكثر هذه المنتجات انتشارا هي الإكسسوارات والشواحن الخاصة بالهواتف، لذا يجب الانتباه إلى عدة أشياء قبل شراء هذه المنتجات.


ومن أكثر الأشياء التي قد تساعدنا على اختيار الشواحن الأصلية هي الرموز والعلامات الخاصة التي تضعها شركات الإلكترونيات الكبرى على منتجاتها، ومنها رمز QR أو ما يسمى برمز الرد السريع.

كيف تحصل على شاحن أصلي لهاتفك الذكي؟
 ومن خلال رمز QR على سبيل المثال يمكننا معرفة المعلومات حول المنتج والشركة المصنعة له أو المتاجر المعتمدة لبيعه، وبذلك يمكن التحقق فيما إذا كان الشاحن الذي نرغب بشرائه أصليا أم لا. 

ولمعاينة الرمز المذكور يمكننا استخدام تطبيقات "قارئ رموز QR" أو "QR Code Reader" والتي تعتمد على كاميرا الهاتف لمسح رمز QR الموجود على الأشياء، وبعد معاينة الرمز يظهر التطبيق عنوانا إلكترونيا يتعلق بالمنتج، أوأرقاما ورموزا معينة، وبالبحث عن هذه الأرقام والرموز عبر الإنترنت ستظهر لنا معلومات حول المنتج ومكان تصنيعه والمحلات والمواقع المعتمدة لبيعه.

المصدر: روسيا اليوم

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