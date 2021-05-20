سياسة الخصوصية الجديدة لـ"واتساب".. إقبلوا بها أو إخسروا التطبيق

كتب جايسون آتن لموقع "Inc.com":

أحد أسباب عدم قراءة معظم الأشخاص لسياسات الخصوصية هو أنه لاستخدام تطبيق أو خدمة، ليس لدى المستخدم خيار في الواقع.

إنه شيء واحد عندما يكون هذا هو الحال بالنسبة لخدمة جديدة أضفتها للتو إلى هاتفك، ولكن ماذا لو كنت تستخدم التطبيق لسنوات وفجأة تغيرت سياسة الخصوصية؟ ليس هذا فقط ، ماذا لو كنت واحدًا من بين ملياري شخص يستخدمون التطبيق، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى أنه وعد بعدم استخدام معلوماتك أبدًا بطرق معينة، ولكن الآن فقط لتغيير رأيه؟



هذا بالضبط ما حدث مع WhatsApp.اليوم سيتعين على مستخدمي WhatsApp قبول سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للجدل للشركة، أو المخاطرة بفقدان القدرة على استخدام التطبيق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

إذا لم تقبل السياسة عندما ترى المطالبة، فستصبح في النهاية ثابتة وستتوقف معظم الميزات عن العمل. عندما يحدث ذلك، سيخضع حسابك بعد ذلك لسياسة الشركة بالحذف، مما يعني أنك ستفقد حسابك تمامًا بعد 120 يومًا.



توضح السياسة الجديدة أن WhatsApp قد يشارك معلومات معينة مع Facebook حول الرسائل بينك وبين الشركات. وبشكل أكثر تحديدًا، سيسمح Facebook الآن للشركات باستضافة هذه المحادثات على خوادمها، مما يعني أنها ستعرف متى تتفاعل مع إحدى تلك الشركات.ومع ذلك، لن يعرف أي شيء عن محتويات تلك المحادثات. هذا الجزء لم يتغير.ربما الأهم من ذلك، والسبب في انزعاج الكثير من الناس من السياسة الجديدة، هو أنه كان لديك خيار مشاركة هذه المعلومات. الآن، إما أن تقبل سياسة الخصوصية، أو سيتعين عليك في النهاية التوقف عن استخدام التطبيق.السبب في قيام Facebook بفرض هذا على المستخدمين يعود لنفس السبب في قيامه بكل شيء لجعل إزالته من حياتك أكثر صعوبة. إنه نفس السبب في إجبار المستخدمين على توصيل تطبيقات المراسلة الأخرى، مثل Messenger وInstagram، وهي ميزة أخرى لا يطلبها أحد على الإطلاق.كلما كانت تطبيقات Facebook أكثر تكاملاً، كان من الأسهل تتبع جميع معلوماتك واستخدامها لعرض الإعلانات لك. كلما زاد الوقت الذي تقضيه على Facebook ، زادت فرصه لتحقيق الدخل من مشاركتك ومعلوماتك الشخصية. يعد هذا أمرًا مهمًا بشكل خاص الآن بعد أن دخلت ميزة شفافية تتبع التطبيقات من Apple حيز التنفيذ وأصبحت الغالبية العظمى من المستخدمين يختارونها. كلما زاد عدد بيانات الطرف الأول التي يستطيع Facebook جمعها ومشاركتها بين تطبيقاته الخاصة ، قل تأثره بالقيود المفروضة على مشاركة بيانات الطرف الثالث.WhatsApp، بالطبع، لا يعرض لك إعلانات، ويقول Facebook إن هذا لا يتغير. كما أنه لا يولد أي قدر كبير من الإيرادات على Facebook. بالنظر إلى أنه أكبر تطبيق مراسلة في العالم، فهذه حقيقة رائعة.هذا لا يعني أن Facebook ليس لديه خطط لتحقيق الدخل من WhatsApp. تنص سياسة الخصوصية الجديدة للشركة على ما يلي:توضح سياسة الخصوصية الخاصة بـ"Facebook" كيف تعمل معًا لتحسين خدماتها وعروضاتها، مثل مكافحة البريد العشوائي عبر التطبيقات، وتقديم اقتراحات للمنتجات، وعرض العروض والإعلانات ذات الصلة على Facebook.وهذا هو بالضبط سبب قيام Facebook بإجبار المستخدمين على قبول سياسة خصوصية جديدة أو فقدان الوصول إلى WhatsApp حتى يتمكن من عرض العروض والإعلانات على Facebook. إنه يعرف أنه يمكن أن يفلت من العقاب لأن WhatsApp هو أداة مراسلة حيوية لربع سكان العالم الذين يعتمدون عليه في الاتصالات الأساسية.يستفيد Facebook من موقع WhatsApp لزيادة نمو محرك تسييل البيانات على Facebook. قد يكون ذلك بمثابة لعب صعب، ولكن مع Facebook، هذا هو بالضبط ما تتوقعه.