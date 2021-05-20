Zoom تعلن عن منصة جديدة للأحداث الافتراضية بعد الجائحة

أعلنت شركة Zoom عن منصة جديدة للأحداث المباشرة التي تتضمن الحضور الشخصي والافتراضي تسمى Zoom Events، التي تخطط لإطلاقها هذا الصيف.



وتستبق منصة Zoom Events عالم ما بعد الجائحة حيث يرغب المستهلكون في التمسك بالمرونة والراحة التي توفرها المنصات الرقمية، حتى أثناء عودتهم إلى الحياة الطبيعية.



وتسمح المنصة للمستخدمين ببناء مركز أحداث لإدارة ومشاركة الأحداث، وتخصيص التذاكر والتسجيل، والتحكم في الوصول إلى الفواتير، واستضافة الأحداث (المجانية والمدفوعة والأحدث لمرة واحدة أو سلسلة الأحداث)، وجمع الحاضرين معًا من خلال الشبكات المتكاملة، وتتبع إحصائيات الأحداث مثل الحضور والإيرادات.ويمكن الاحتفاظ بالأحداث الخاصة أو نشرها في دليل عام، ويمكن استخدامها مع اجتماعات Zoom المدفوعة الحالية أو ترخيص Video Webinar.وتعد Zoom Events امتدادًا طبيعيًا لمنصة Zoom، التي شهدت توسيع نطاق استخدامها إلى ما هو أبعد من مؤتمرات الفيديو الخاصة بالمؤسسات خلال العام الماضي.وقالت الشركة: شهدنا في بداية الوباء كيف تم استخدام Zoom في أشياء لم نتخيلها من قبل، مثل طاهٍ يقدم دروسًا في الطهي أو مدربين يوغا يجرون دروسًا.واستجابةً لحالات الاستخدام الجديدة هذه، أطلقت Zoom العام الماضي OnZoom في الإصدار التجريبي لمساعدة رواد الأعمال وصناع المحتوى في استثمار الأحداث من خلال بيع التذاكر.ويتم الآن تغيير علامتها التجارية OnZoom وضمها إلى Zoom Events، ويمكن أن تكون الأحداث المستضافة عبر المنصة إما خاصة أو يتم البحث عنها واستكشافها بشكل عام.وتخدم Zoom Events أيضًا حالات استخدام للكيانات الأكبر، مثل الشركات الكبيرة التي تحتاج إلى إدارة واستضافة الأحداث الداخلية (مثل اجتماع شامل) أو أحداث خارجية (مثل مؤتمر مستخدم).ويشار إلى أن Zoom ليست المنصة الوحيدة للتعاون التي تصمم أدواتها للأحداث الافتراضية.

وشاركت سيسكو في وقت سابق من هذا الشهر خططًا لجعل أحداث Webex أداة أفضل للأحداث المباشرة الواسعة النطاق.



وطرحت منصة لينكدإن في العام الماضي عرضًا يجمع بين LinkedIn Live و LinkedIn Events.



ومع ذلك، أصبحت Zoom في كل مكان إلى حد ما، كما أصبحت اسمًا مألوفًا في عام 2020، حيث استخدم الناس منصة مؤتمرات الفيديو لتسهيل الاجتماعات الافتراضية والفصول وحفلات أعياد الميلاد.