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تكنولوجيا وعلوم
ميزات مهمة وعملية ستظهر في خرائط غوغل.. شاهدوا الفيديو لتعرفوا ما ينتظركم
Lebanon 24
21-05-2021
|
08:00
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أعلنت غوغل عن نيتها إدخال عدة ميزات جديدة إلى تطبيق خرائطها الشهير ليصبح أكثر فائدة للمستخدمين.
وتبعا لغوغل فإن التحديثات القادمة لتطبيق خرائطها ستحصل على تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجعل التطبيق مفيدا لسائقي السيارات، فهذه التقنيات على سبيل المثال ستختار للسائق أسرع الطرق والمسارات التي ستقلل من الحاجة للفرملة الفجائية، ما سيخفف من تلف أنظمة المكابح في السيارة بشكل ملحوظ ويجعل القيادة أكثر أمانا، كما أن الذكاء الاصطناعي سيساعد تطبيق الخرائط على اختيار أكثر الطرق راحة من ناحية القيادة للسائق.
ومن الميزات المفيدة الأخرى التي سيحصل عليها تطبيق الخرائط هي ميزات تبين للمستخدم أكثر الأماكن ازدحاما في المدينة أو المنطقة التي يتجول بها في وقت استعمال التطبيق، ما سيساعده على اختصار الوقت أثناء التنقل.
كما ستتحسن في التطبيق ميزات Live View التي تمكن المستخدم من التعرف على المنطقة التي يتجول بها عبر تقنيات الواقع المعزز، وستضاف إلى هذه التقنيات تفاصيل أكثر للشوارع والمطاعم والمتاحف والفنادق وغيرها من الأماكن التي قد يحتاجها المستخدم، وستظهر فيها تفصيلات أكبر عن الأرصفة والممرات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الشوارع.
وأشارت غوغل إلى أن خرائطها ستصبح ملائمة أكثر لمحبي السياحة والسفر، وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون الخرائط قادرة على التعرف على الفترة الزمنية من اليوم أثناء الاستعمال لتظهر للمستخدم المطاعم القريبة للاستمتاع بوجبة الإفطار أو العشاء على سبيل المثال، كما ستظهر له أقرب الأماكن السياحية أثناء تجوله في بلدان العالم.
المصدر:
روسيا اليوم
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