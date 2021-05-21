شاومي تكشف عن هاتف جديد بسعر رخيص.. إليكم مواصفاته

كشفت شركة "شاومي" مؤخراً عن هاتفها الجديد "Xiaomi Poco M3 Pro 5G"، والذي يأتي مع بطارية كبيرة.



أبرز مواصفات هاتف "شاومي" الجديد



- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.5 إنشات وبدقة 1080×2400 بيكسل.

- يتضمن الهاتِف بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

- يحتوي الهاتف على معالج MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm).

- يعمل مع نظام "أندرويد 11".

- يتوفر جهاز "شاومِي" الجديد بنسختين: الأولى تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 64 غيغابايت. أما النسخة الثانية فتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت.

- يأتي الهاتِف مع 3 كاميرات في الجهة الخلفية: الاولى تأتي بدقة 48 ميغابيكسل، في حين أن الثانية بدقة 2 ميغابيكسل والثالثة مثلها.

- يقدم الهاتِف كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

- يتوفر جهاز "شاومِي" بسعر يصل إلى 159 يورو، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".