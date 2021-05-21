تكنولوجيا وعلوم

شاومي تكشف عن هاتف جديد بسعر رخيص.. إليكم مواصفاته

Lebanon 24
21-05-2021 | 23:00
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كشفت شركة "شاومي" مؤخراً عن هاتفها الجديد "Xiaomi Poco M3 Pro 5G"، والذي يأتي مع بطارية كبيرة.

أبرز مواصفات هاتف "شاومي" الجديد

- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.5 إنشات وبدقة 1080×2400 بيكسل.

- يتضمن الهاتِف بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

- يحتوي الهاتف على معالج MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm).

- يعمل مع نظام "أندرويد 11".

- يتوفر جهاز "شاومِي" الجديد بنسختين: الأولى تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 64 غيغابايت. أما النسخة الثانية فتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت.

- يأتي الهاتِف مع 3 كاميرات في الجهة الخلفية: الاولى تأتي بدقة 48 ميغابيكسل، في حين أن الثانية بدقة 2 ميغابيكسل والثالثة مثلها.

- يقدم الهاتِف كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

- يتوفر جهاز "شاومِي" بسعر يصل إلى 159 يورو، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".

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