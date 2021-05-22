المركبة الفضائية الصينية تصل الى سطح القمر

نشرت الصين صورة أخرى للمركبة الفضائية التي هبطت على سطح المريخ، وتظهر الصورة المركبة "تشورونغ" (Zhurong) وهي تتحرك على سطح الكوكب الأحمر.تظهر الصورة أن المركبة المتجولة قد بدأت في استكشاف المريخ، حيث ستستكشف السطح بالقرب من موقع الهبوط كما هو مخطط، وفقا لبيان منشور اليوم السبت على موقع إدارة الفضاء الوطنية الصينية.تم إطلاق المسبار الصيني "تيانون-1"، المكون من مركبة مدارية ومركبة هبوط وعربة جوالة، في 23 يوليو 2020.وهبطت وحدة الهبوط من "تيانوين -1"، التي كانت في المدار منذ فبراير، على سهل "يوتوبيا بلانيتيا"، وهو سهل كبير في النصف الشمالي للمريخ قبل أسبوع. تم إرسال الصور الأولى يوم الأربعاء.يحمل المسبار العربة الجوالة "تشورونغ" التي سميت على اسم إله النار الصيني القديم.تعد الصين ثاني دولة بعد الولايات المتحدة ترسل مركبة إلى سطح المريخ.يمكن للمركبة الصينية التي تزن 240 كيلوغراما، أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر على المريخ، أي ما يعادل 92 يوما على الأرض.يذكر أن "فايكينغ 2" (Viking 2) ثاني مسبار أرسلته وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) زار "يوتوبيا بلانيتيا" في عام 1976، بعد بضعة أشهر من وصول توأمه " فايكينغ 1"، ليكون أول مسبار يهبط بأمان على المريخ.أرسلت وكالة الفضاء الأمريكية عدة بعثات منذ ذلك الحين، وآخرها المركبة المتجولة " التي وصلت إلى السطح منذ 18 فبراير. وفي 19 أبريل، أصبح برنامج الفضاء الأمريكي، أول من يطلق مروحية "إنجينويتي" لتنفيذ رحلة جديدة هي الأولى من نوعها على سطح المريخ.