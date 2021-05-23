تكنولوجيا وعلوم

ميزات تحوّل خدمة خرائط غوغل إلى دليل سياحي

Lebanon 24
23-05-2021 | 23:00
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أعلنت غوغل عن نيتها إدخال عدة ميزات جديدة إلى تطبيق خرائطها الشهير ليصبح أكثر فائدة للمستخدمين.

وتبعا لغوغل فإن التحديثات الجديدة لتطبيق خرائطها ستحصل على تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجعل التطبيق مفيدا لسائقي السيارات، فهي على سبيل المثال ستختار أسرع الطرق والمسارات التي ستقلل من الحاجة للفرملة الفجائية، ما سيخفف من تلف المكابح في السيارة بشكل كبير ويجعل القيادة أكثر أمانا، كما أن الذكاء الاصطناعي سيساعد تطبيق الخرائط على اختيار أكثر الطرق راحة من ناحية القيادة للسائق.

ومن المهام الأخرى التي سيحصل عليها تطبيق الخرائط هي ميزات تبيّن للمستخدم أكثر الأماكن ازدحاما في المدينة أو المنطقة التي يتجول بها في وقت استعمال التطبيق، ما سيساعده على اختصار الوقت.

كما ستتحسن في التطبيق ميزات تمكن المستخدم من التعرف على المنطقة التي يتجول بها عبر تقنيات الواقع المعزز، وستضاف إلى هذه التقنيات تفاصيل أكثر للشوارع والمطاعم والمتاحف والفنادق وغيرها من الأماكن التي قد يحتاجها المستخدم، وستظهر فيها تفصيلات أكبر عن الأرصفة والممرات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت غوغل إلى أن خرائطها ستصبح ملائمة لمحبي السياحة والسفر، وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون الخرائط قادرة على التعرف على الفترة الزمنية من اليوم أثناء الاستعمال لتظهر للمستخدم المطاعم القريبة للاستمتاع بوجبة الإفطار أو العشاء على سبيل المثال، كما ستظهر له أقرب الأماكن السياحية أثناء تجوله في بلدان العالم.
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