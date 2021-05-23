22
o
بيروت
26
o
طرابلس
18
o
صور
25
o
جبيل
21
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
ميزات تحوّل خدمة خرائط غوغل إلى دليل سياحي
Lebanon 24
23-05-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت غوغل عن نيتها إدخال عدة ميزات جديدة إلى تطبيق خرائطها الشهير ليصبح أكثر فائدة للمستخدمين.
وتبعا لغوغل فإن التحديثات الجديدة لتطبيق خرائطها ستحصل على تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجعل التطبيق مفيدا لسائقي السيارات، فهي على سبيل المثال ستختار أسرع الطرق والمسارات التي ستقلل من الحاجة للفرملة الفجائية، ما سيخفف من تلف المكابح في السيارة بشكل كبير ويجعل القيادة أكثر أمانا، كما أن الذكاء الاصطناعي سيساعد تطبيق الخرائط على اختيار أكثر الطرق راحة من ناحية القيادة للسائق.
ومن المهام الأخرى التي سيحصل عليها تطبيق الخرائط هي ميزات تبيّن للمستخدم أكثر الأماكن ازدحاما في المدينة أو المنطقة التي يتجول بها في وقت استعمال التطبيق، ما سيساعده على اختصار الوقت.
كما ستتحسن في التطبيق ميزات تمكن المستخدم من التعرف على المنطقة التي يتجول بها عبر تقنيات الواقع المعزز، وستضاف إلى هذه التقنيات تفاصيل أكثر للشوارع والمطاعم والمتاحف والفنادق وغيرها من الأماكن التي قد يحتاجها المستخدم، وستظهر فيها تفصيلات أكبر عن الأرصفة والممرات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت غوغل إلى أن خرائطها ستصبح ملائمة لمحبي السياحة والسفر، وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون الخرائط قادرة على التعرف على الفترة الزمنية من اليوم أثناء الاستعمال لتظهر للمستخدم المطاعم القريبة للاستمتاع بوجبة الإفطار أو العشاء على سبيل المثال، كما ستظهر له أقرب الأماكن السياحية أثناء تجوله في بلدان العالم.
تابع
الأكثر قراءة
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان أصفر.. هل قلدت ياسمين صبري؟ (صور وفيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان أصفر.. هل قلدت ياسمين صبري؟ (صور وفيديو)
02:00 | 2021-05-25
25/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعفاءات مستمرة... فاستفيدوا
Lebanon 24
الاعفاءات مستمرة... فاستفيدوا
03:15 | 2021-05-25
25/05/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سارقة المجوهرات بقبضة الأمن.. هذا مصير "تغريد"
Lebanon 24
سارقة المجوهرات بقبضة الأمن.. هذا مصير "تغريد"
00:16 | 2021-05-25
25/05/2021 12:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يعاود التحليق متحدّيًا منصّة صيرفة.. إليكم الأسباب وسقف التوقعات
Lebanon 24
الدولار يعاود التحليق متحدّيًا منصّة صيرفة.. إليكم الأسباب وسقف التوقعات
04:00 | 2021-05-25
25/05/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
06:30 | 2021-05-25
25/05/2021 06:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2021-05-25
جديد "شاومي".. هاتف ذكي مع 4 كاميرات خلفية
16:00 | 2021-05-25
هايسنس تطلق مشغلاً موسيقياً بشاشة حبر إلكتروني
14:00 | 2021-05-25
ميزة جديدة في "واتساب".. تحكموا في سرعة تشغيل الرسائل الصوتية! (فيديو)
11:00 | 2021-05-25
هل يتمكن رواد الفضاء من استخدام "واتسآب" و"نتفلكس" على القمر؟
08:00 | 2021-05-25
"إنفينكس" تكشف عن سلسلة هواتفها الجديدة.. إليكم مواصفاتها!
05:00 | 2021-05-25
أفضل هواتف ذكية مرتقبة قبل نهاية عام 2021
فيديو
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
06:30 | 2021-05-25
26/05/2021 06:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"عيلة سبع نجوم".. هل تنبأت بكورونا قبل 24 عاما؟ (فيديو)
Lebanon 24
"عيلة سبع نجوم".. هل تنبأت بكورونا قبل 24 عاما؟ (فيديو)
05:00 | 2021-05-25
26/05/2021 06:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نجا بأعجوبة.. لحظة سقوط مروحة سقف على شاب في صالة رياضية (فيديو)
Lebanon 24
نجا بأعجوبة.. لحظة سقوط مروحة سقف على شاب في صالة رياضية (فيديو)
05:00 | 2021-05-25
26/05/2021 06:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact