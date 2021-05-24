في بلد عربي.. تدشين أكبر يخت مصنوع من الألياف الزجاجية!

دشنت الإمارات، أمس الأحد، أكبر يخت في العالم مصنوع بالكامل من الألياف الزجاجية، والذي تم بناؤه كاملاً داخل الإمارات.
وبحسب موقع "العين" الإماراتي، دشن الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس "مجلس دبي الرياضي" اليخت "ماجستي 175"، ضمن عرضه العالمي الأول في معرض "دبي هاربور".
وقد استخدمت في صناعة اليخت مواد مركبة على غرار ألياف الكربون "واستر الفينيل"، التي تتيح ليخت بهذا الحجم الاقتراب بسهولة من الشواطئ، الأمر الذي ينطوي على أهمية بالغة لدى العديد من عشاق الحياة البحرية.
اطلعت على أهم مميزات اليخت "ماجستي 175" الفاخر ضمن عرضه العالمي الأول في "دبي هاربور"، والذي تم بناؤه بالكامل في دولة الإمارات ليرتقي بمعايير إنتاج صناعة اليخوت العالمية إلى آفاق جديدة. pic.twitter.com/yojvkKG8W8
— Mansoor bin Mohammed (@sheikhmansoor) May 23, 2021