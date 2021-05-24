تكنولوجيا وعلوم

في بلد عربي.. تدشين أكبر يخت مصنوع من الألياف الزجاجية!

Lebanon 24
24-05-2021 | 08:00
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دشنت الإمارات، أمس الأحد، أكبر يخت في العالم مصنوع بالكامل من الألياف الزجاجية، والذي تم بناؤه كاملاً داخل الإمارات.

وبحسب موقع "العين" الإماراتي، دشن الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس "مجلس دبي الرياضي" اليخت "ماجستي 175"، ضمن عرضه العالمي الأول في معرض "دبي هاربور".


ويتميز "ماجيستي 175" بأنه أكبر يخت سوبر في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة، حيث يصل طوله إلى 180.9 أقدام، وعرضه 31.6 قدم.

ويتكون اليخت من 4 طوابق، ويزيد وزنه الإجمالي على 780 طنا، وبإمكانه الإبحار في المناطق منخفضة العمق، مع غاطس 2.25 متر.

وتبلغ سرعته القصوى 16.5 عقدة، وسرعة إبحاره 10 عقد، ليمكنه قطع 4 آلاف ميل بحري، ويصبح بذلك يختا عابرا للمحيطات.

وقد استخدمت في صناعة اليخت مواد مركبة على غرار ألياف الكربون "واستر الفينيل"، التي تتيح ليخت بهذا الحجم الاقتراب بسهولة من الشواطئ، الأمر الذي ينطوي على أهمية بالغة لدى العديد من عشاق الحياة البحرية.


ومن المنتظر أن ينطلق اليخت "ماجستي 175" قريبا في رحلة يجوب فيها العالم، حاملا علم دولة الإمارات ليؤكد حضوره في فعاليات اليخوت والمراسي والوجهات العالمية المعروفة في مجال سياحة اليخوت.

 

اطلعت على أهم مميزات اليخت "ماجستي 175" الفاخر ضمن عرضه العالمي الأول في "دبي هاربور"، والذي تم بناؤه بالكامل في دولة الإمارات ليرتقي بمعايير إنتاج صناعة اليخوت العالمية إلى آفاق جديدة. pic.twitter.com/yojvkKG8W8

 

المصدر: روسيا اليوم
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