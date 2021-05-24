تكنولوجيا وعلوم

تويتر تضيف خياراً جديداً إلى ميزة "Spaces".. ما هو؟

Lebanon 24
24-05-2021 | 14:00
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تعمد شركة "تويتر" باستمرار إلى تطوير ميزة الغرف الصوتية الاجتماعية المباشرة الخاصة بها والتي تُعرف باسم "Spaces".

وفي هذا الاطار، ذكر موقع "aitnews" أنّ "تويتر" أضافت "خيار الجدولة" إلى الميزة، الأمر الذي سيسمح للمذيعين بالتخطيط بشان الأحداث المقبلة.

وبموجب ذلك، فإنه عندما تنتقل إلى إعدادات الغرفة الصوتية، فإنك سترى خياراً جديداً للجدولة لوقت لاحق. وبعدها، فإنه بإمكانك مشاركة تفاصيل جلستك المقبلة عبر تغريدة، أو عبر رسالة مباشرة، أو بأي وسيلة أخرى، إذ أنك ستحصل على عنوان "URL" فريد لغرفتك الصوتية المجدولة.

ومع هذا، سيحصل المضيفون على تذكيرين بالحدث المجدول أحدهما قبل 30 دقيقة من وقت البث، والآخر عند بداية وقت البث المجدول.

كذلك، يمكن للمستخدمين أيضاً التسجيل للحصول على تذكيرات بالغرف الصوتية المجدولة القادمة من خلال النقر على خيار "تعيين تذكير"، ويحصلون بعد ذلك على تذكير بمجرد أن يبدأ المضيف البث.
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