"إنفينكس" تكشف عن سلسلة هواتفها الجديدة.. إليكم مواصفاتها!

أطلقت شركة "إنفينكس" الصينية سلسلة هواتفها الجديدة "إنفينكس نوت 10"، والتي تتمتع بحسب خبراء بمواصفات خيالية مذهلة.



وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "ماي سمارت برايس التقني المتخصّص، فإنّ سلسلة هواتف "إنفنيكس" الجديدة تأتي بهاتفين، وهما "Infinix Note 10" و"Infinix Note 10 Pro".

وجاءت أبرز مواصفات هاتف "Infinix Note 10 "على الشكل الآتي:



- شاشة بقياس 6.95 بوصة بجودة FHD+- دقة شاشة قوية 2460×1080 بيكسل.- كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغابيكسل بتقنية التصوير الليلي.- كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.- بطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة.

- يدعم الشحن السريع 18 واط.



- ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت.



- سعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.



- معالج من نوع "ميديا تيك هيليو جي95".



- أداء متميز مع الألعاب الفائقة.

أما أبرز مواصفات هاتف "Infinix Note 10 Pro"، فجاءت على الشكل الآتي:



- شاشة بقياس 6.95 بوصة بجودة FHD+.



- دقة الشاشة 2460×1080 بيكسل.



- كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.



- كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 64 ميغابيكسل.

- إمكانية تصوير الفيديوهات بدقة 4كى.

- بطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة

- يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

- مستشعر بصمة مدمج بزر الطاقة.

- دعم خاصية التعرف إلى الوجه.

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Infinix Note 10 Pro Or Infinix Hot 10T Launched



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