ميزة جديدة في "واتساب".. تحكموا في سرعة تشغيل الرسائل الصوتية! (فيديو)

أطلق تطبيق "واتساب" ميزة جديدة ضمن سلسلة كبيرة من المميزات والتحديثات التي يقوم بها خلال الفترة الأخيرة، حيث يمكنك الآن أن تستمع للرسائل الصوتية بشكل أسرع وتختصر وقتك ويمكنك تحديث التطبيق حتى تضاف لك الميزة.وقال موقع androidpolice إن "واتساب" قام بإضافة ميزة جديدة، وهي التحكم في سرعة تشغيل الرسائل الصوتية التي يتم إرسالها في المراسلات الخاصة بتطبيق واتساب.وأضاف الموقع أن إضافة هذه الميزة جاءت نظرا إلى أن بعض الناس يتكلمون أسرع من غيرهم، ويستمع البعض أسرع من الآخرين، وهو ما يمكن أن يسبب إزعاج المستمع، لذلك تتيح الميزة القدرة على التحكم في سرعة تشغيل التسجيلات.ويتم في الوقت الحالي طرح خيار زيادة سرعة التشغيل لمستخدمي الإصدار التجريبي، وتم رصد الميزة المحدثة وتسجيلها من قبل عدة مستخدمين مختلفين وأكدتها جهات خارجية، باستخدام بنية التطبيق التي تم استردادها من قناة Store Play التجريبية القياسية.ولتنشيط التشغيل المتغير، انقر على التسمية «0x.1 «بجوار شريط التقدم في رسالة صوتية نشطة، حيث تتوفر سرعات تشغيل 0x.1 و 5x.1 و 0x.2 ، ً وهي أقل دقة مما نراه عادة لهذا النوع من الميزات، ولكن هذا هو السبب في أنها تجريبية.