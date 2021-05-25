ميزة جديدة في "واتساب".. تحكموا في سرعة تشغيل الرسائل الصوتية! (فيديو)

أهم ميزة الكل ينتظرها في تطبيق #الواتساب وصلت 😍
الان راح تقدر تستمع للرسائل الصوتية بشكل اسرع وتختصر وقتك حدث حتى تضاف لك الميزة
اذكر واحد راسل لي رسالة صوتية 4 دقائق ولازال عنده امل اني بسمعها اتوقع اليوم بيتحقق حلمه pic.twitter.com/YbBGFREL7w
— عبدالله السبع (@7Alsabe) May 24, 2021
أهم ميزة الكل ينتظرها في تطبيق #الواتساب وصلت 😍
الان راح تقدر تستمع للرسائل الصوتية بشكل اسرع وتختصر وقتك حدث حتى تضاف لك الميزة
اذكر واحد راسل لي رسالة صوتية 4 دقائق ولازال عنده امل اني بسمعها اتوقع اليوم بيتحقق حلمه pic.twitter.com/YbBGFREL7w