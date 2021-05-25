جديد "شاومي".. هاتف ذكي مع 4 كاميرات خلفية

كشفت شركة "شاومي" مؤخراً عن هاتفها الجديد "Xiaomi Redmi Note 8 2021"، والذي يأتي مع 4 كاميرات خلفية.



أبرز مواصفات هاتف "شاومي" الجديد

- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.3 إنشات وبدقة 1080×2340 بيكسل.

- يتضمن الهاتِف بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

- يحتوي الهاتف على معالج MediaTek Helio G85 (12nm).

- يعمل مع نظام "أندرويد 11".

- يتوفر جهاز "شاومِي" الجديد بنسختين: الأولى تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 64 غيغابايت. أما النسخة الثانية فتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت.

- يأتي الهاتِف مع 4 كاميرات في الجهة الخلفية: الاولى تأتي بدقة 48 ميغابيكسل، في حين أن الثانية بدقة 8 ميغابيكسل. أما الكاميرا الثالثة فتأتي مع كاميرا بدقة 2 ميغابيكسل والرابعة مثلها.

يقدم الهاتِف كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".