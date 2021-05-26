تكنولوجيا وعلوم

غرامات على غوغل وفيسبوك.. معركة شركات التواصل مع روسيا تحتدم

Lebanon 24
26-05-2021 | 02:00
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قالت محكمة روسية، الثلاثاء، إنها فرضت غرامات مالية على عملاقي التكنولوجيا الأميركيين غوغل وفيسبوك، بسبب فشلهما في حذف محتوى تعتبره موسكو غير قانوني، في أحدث تطور في مواجهة متصاعدة بين روسيا وشركات التكنولوجيا الكبرى.

وفي إجراء عقابي، أبطأت روسيا بالفعل شبكة تويتر الأميركية للتواصل الاجتماعي لعدم حذفها محتوى محظور، وذلك في إطار مسعى لموسكو لكبح شركات التكنولوجيا الغربية وتعزيز ما تسميه "سيادتها" على الإنترنت.

وقالت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو إنها فرضت غرامة 26 مليون روبل (353 ألف و890 دولارا) في ما يتعلق بثماني اتهامات منفصلة، في حين أمرت غوغل بدفع ما إجماليه ستة ملايين روبل عن ثلاث مخالفات مختلفة.

وأضافت المحكمة أن الشبكتين كلتيهما أُدينتا بمخالفات إدارية. وامتنعت غوغل روسيا عن التعقيب. ولم تعلق فيسبوك على هذا الإجراء.
وفي أبريل، أصدرت محكمة روسية ثلاث غرامات مالية على توتير قيمتها الإجمالية 8.9 مليون روبل عن اتهامات بأنها فشلت في حذف محتوى محظور. وفُرضت أيضا غرامة على تطبيق تيك توك عن مخالفات مماثلة هذا العام.
المصدر: "سكاي نيوز
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