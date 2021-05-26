الكشف عن هاتف "5G" متطوّر ومجهّز بأحدث معالج من "Qualcomm"

3dnews"،

كشفت شركة "Vivo" الصينية عن هاتفها الأحدث "iQOO Neo5 Lite" الذي حصل على مواصفات متطورة وسيطرح بسعر منافس.وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "فإنّ الهاتف الجديد يأتي بمعالج "Qualcomm Snapdragon 870 5G" الحديث المطور بتقنية 7 نانومتر والقادر على العمل مع شبكات 5G، كما حصل على معالج رسوميات "Adreno 650"، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت.وحصل الجهاز على هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار أبعاده (164/75.5/8.9) ملم، وزنه 198 غ، وعلى شاشة IPS LCD, بمقاس 6.57 بوصة دقة عرضها (2480/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، وتتعامل مع تقنيات HDR10.وبالرغم من سعره المنافس الذي يبلغ 290 دولارا تقريبا جهز أيضا بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.