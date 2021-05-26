أسوس تصنع أول جهاز كروم بوك قياس 17 بوصة

تعمل شركة أسوس على إنتاج جهاز كروم بوك قياس 17.3 بوصة، وهو أول جهاز من نوعه بهذا الحجم.وعندما يتعلق الأمر بأفضل أجهزة كروم بوك، يعد الحجم أمراً هاماً. وعلى الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل كروم من غوغل قد هيمنت إلى حد كبير على أحجام الشاشات الأصغر، على الأقل عند نقاط الأسعار المعقولة، فقد تخالف أسوس هذا الاتجاه مع جهاز كروم بوم مقاس 17.3 بوصة.ويشاع أن جهاز Asus Chromebook يطلق عليه CX1700 ويُعتقد أن الكمبيوتر المحمول مزود بشاشة مقاس 17.3 بوصة عالية الدقة بالكامل، وسيتم تشغيله بواسطة معالج إنتل Jasper Lake Celeron N5100أو معالج Intel Pentium Silver N6000 silicon.وتشمل المواصفات الأخرى ذاكرة بسعة 4 غيغابايت أو 8 غيغابايت إلى جانب سعة تخزين تبلغ 64 غيغابايت.وهناك عدد قليل نسبيًا من التفاصيل حول الكمبيوتر المحمول، لكن التسريبات تتوقع أن يكون لدى Asus CX1700 عامل شكل صدفي تقليدي أكثر من كونه قابل للتحويل. ويمكن أن يبدأ السعر من 299 دولار، مما يجعله من بين أكثر أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الشاشات الكبيرة بأسعار معقولة في السوق اليوم.ويمكن أن يظهر الكمبيوتر المحمول لأول مرة في أغسطس (آب)، مما يجعله خيارًا رائعًا للطلاب العائدين إلى المدرسة. وبالنسبة للطلاب، قد تؤدي الشاشة الأكبر حجمًا إلى إبطال معظم الفوائد التي يوفرها كمبيوتر محمول أكثر إحكاما، بما في ذلك تصميم خفيف الوزن أكثر قابلية للحمل وعامل شكل أصغر يسهل حمله في حقيبة مدرسية.ومع ذلك، يمكن أن يكون الجهاز الأكبر أيضًا مقنعًا لاستخدام الطلاب والمؤسسات، حيث قد تكون مساحة الشاشة الكبيرة أكثر ملاءمة لتعدد المهام وإنشاء المحتوى واستهلاك الوسائط، بحسب موقع ديجيتال تريندز.