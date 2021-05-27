تطبيقات الرسائل الفورية الأكثر شهرة في العالم من حيث أعداد المستخدمين

واصل تطبيق "واتسآب" تصدره لقائمة منصات التراسل الفوري عبر الجوالات الذكية، حيث سجل أكثر من ملياري مستخدم نشط شهريا بحلول كانون الثاني 2021، رغم المخاوف المتعلقة بالخصوصية الأخيرة.





وفيما يلي ترتيب التطبيقات الأكثر شعبية وفقا لموقع الإحصاءات "ستاتيستا" الذي يستند لبيانات المستخدمين النشطين شهريا، حتى شهر يناير الماضي.



واتساب 2 مليار مستخدم

ماسنجر 1.3 مليار مستخدم

ويشات 1.2 مليار مستخدم

كيو كيو 617 مليون مستخدم

تليغرام 500 مليون مستخدم

سناب شات 498 مليون مستخدم ساعد التطبيق في تحقيق هذه المكانة المهيمنة، الشعبية الواسعة بشكل خاص في الأسواق خارج الولايات المتحدة، حيث بات أحد أكثر التطبيقات الاجتماعية للجوال شهرة في جميع أنحاء العالم.وفيما يلي ترتيب التطبيقات الأكثر شعبية وفقا لموقع الإحصاءات "ستاتيستا" الذي يستند لبيانات المستخدمين النشطين شهريا، حتى شهر يناير الماضي.واتساب 2 مليار مستخدمماسنجر 1.3 مليار مستخدمويشات 1.2 مليار مستخدمكيو كيو 617 مليون مستخدمتليغرام 500 مليون مستخدمسناب شات 498 مليون مستخدم

في كانون الثاني الماضي، أعلنت الشركة عن تأجيل تنفيذ تحديثات جديدة من 8 شباط إلى 15 أيار، حتى يتمكن المستخدمون خلال هذه الفترة من قراءة التحديثات وقبولها، بعدما أثارت موجة من الشائعات والمخاوف بشأن خصوصية البيانات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة عن تطبيق تقييد تدريجي لوظائف التطبيق بما في ذلك الرسائل والمكالمات، لأولئك الذين لن يقبلوا التحديثات الجديدة للتطبيق بعد 15 أيار.