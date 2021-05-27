تكنولوجيا وعلوم

بعد اختبار لعامَيْن.. "إنستغرام" تطرح تقنيتها المنتظرة لكلّ المستخدمين!

Lebanon 24
27-05-2021 | 08:00
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كشفت تقارير صحافية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قررت طرح تقنيتها المنتظرة لكافة المستخدمين، بعد اختبارها لنحو عامين كاملين.
ونقل موقع "مزمز" عن موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إشارته إلى أنّ "إنستغرام" قررت رسمياً طرح تقنية إخفاء الإعجابات لكافة مستخدميها، بعد اختبارها لنحو عامين تقريباً.

وجعلت "إنستغرام" تلك التقنية اختيارية للمستخدمين؛ حيث يمكن تفعيلها إو إلغاء تفعيلها من الإعدادات الخاصة بكل حساب.
وحددت "إنستغرام" عددًا من الخيارات للمستخدمين، مثل إخفاء عدد الإعجابات الخاصة بمنشوراتك أو إخفاء الإعجابات الخاصة بمنشورات المستخدمين الآخرين.
وعلى الرغم من تفعيل خاصية إخفاء عدد الإعجابات، يمكنك الاطلاع على إحصائيات منشوراتك كاملة، عند النقر عليها من داخل إعدادات الحساب.
المصدر: مزمز
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