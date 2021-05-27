خطأ غير مقصود.. تسريب مواصفات جهاز سامسونغ اللوحي الجديد

في خطأ غير مقصود، كشفت سامسونغ مجموعة أجهزة لوحية لم تصدر بعد بشكل رسمي، بعدما نشرتها على موقعها الإلكتروني في ألمانيا، الاثنين.ووفق تقرير نشرته مجلة فوربس نقلا عن موقع "وين فيوتشر" الألماني، تضم المنتجات الجديدة، جهاز "سامسونغ غالكسي تاب أس 7" في نسخة محدودة الإصدار، والذي يتوقع أن يكون بديلا لأجهزة "غالكسي تاب لايت".وأشار إلى أن مواصفات الجهاز الجديد ليست "مثيرة للإعجاب" مثل إصدارات الهواتف الخلوية التي تضم عادة تغييرات وتطويرات عديدة.ومواصفات الجهاز الجديد ستكون شاشة بـ(12.4 إنش) والتي ستكون بتقنية (LCD) والتي تعمل بـ(60 هيرتز) بدلا من شاشات (OLED) المستخدمة في شاشات أجهزة سامسونغ المختلفة والتي تعمل بـ(120 هيرتز)، والتي قد تكون محاولة من الشركة لمعالجة بعض العيوب التي منيت بها أجهزة مماثلة أصدرتها سابقا.ويضم أيضا كاميرا خلفية بدقة (8 ميغابكسل) وكاميرا أمامية بدقة (5 ميغا بكسل)، وسيكون حجم الذاكرة الموقتة (RAM) 4 غيغا بايت، ومعالج "كوالكوم" (G750).