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تكنولوجيا وعلوم
كندا سترسل مركبة جوالة إلى القمر بحلول العام 2026
Lebanon 24
27-05-2021
|
23:00
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سترسل كندا مركبة جوالة على سطح القمر في غضون خمس سنوات، كما قال وزير الابتكار والعلوم والصناعة فرنسوا-فيليب شامبانييه الأربعاء معلنا أن لدى أوتاوا طموحاً كبيراً مع تعزيز حصتها التنافسية في سوق الفضاء العالمي المتنامي.
وأكد شامبانييه في مؤتمر صحافي أن "كندا ستكون جزءا من تاريخ الفضاء"..
وأضاف: "نحن ندرك أن الاهتمام العالمي بالفضاء وبهذه الصناعة آخذ في الازدياد. وفيما ينظر العالم كله إلى النجوم، نحن على استعداد لجعل كندا رائدة عالميا في مجال البحث والتكنولوجيا والابتكار حتى نتمكن من أن نكون موجودين هناك".
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