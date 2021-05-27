تكنولوجيا وعلوم

كندا سترسل مركبة جوالة إلى القمر بحلول العام 2026

Lebanon 24
27-05-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-827616-637577689459119239.jpeg
Doc-P-827616-637577689459119239.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سترسل كندا مركبة جوالة على سطح القمر في غضون خمس سنوات، كما قال وزير الابتكار والعلوم والصناعة فرنسوا-فيليب شامبانييه الأربعاء معلنا أن لدى أوتاوا طموحاً كبيراً مع تعزيز حصتها التنافسية في سوق الفضاء العالمي المتنامي.
وأكد شامبانييه في مؤتمر صحافي أن "كندا ستكون جزءا من تاريخ الفضاء"..
وأضاف: "نحن ندرك أن الاهتمام العالمي بالفضاء وبهذه الصناعة آخذ في الازدياد. وفيما ينظر العالم كله إلى النجوم، نحن على استعداد لجعل كندا رائدة عالميا في مجال البحث والتكنولوجيا والابتكار حتى نتمكن من أن نكون موجودين هناك".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2021-05-28
05:00 | 2021-05-28
02:00 | 2021-05-28
16:00 | 2021-05-27
14:00 | 2021-05-27
11:00 | 2021-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website