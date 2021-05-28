تكنولوجيا وعلوم

سعرها 28 مليون دولار.. أغلى سيارة في العالم ستبهركم! (فيديو وصور)

Lebanon 24
28-05-2021 | 05:00
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كشفت شركة Rolls-Royce البريطانية عن أغلى سيارة في العالم، وهي Boat Tail التي يصل سعرها إلى 20 مليون إسترليني، أي أكثر من 28 مليونا من الدولارات. 
 
 


التصميم الخلفي للسيارة البالغ طولها 5.8 أمتار، يشبه سطح يخت، وفيها 4 مقاعد، وهو طراز يأتي مع إطلاق الشركة قسما جديدا في أعمالها، تسميه Coachbuild المعروف كبرنامج مخصص للمدعوين فقط ويسمح لعملاء الشركة الأثرياء بطلب سيارات فريدة من نوعها، وقابلة للتحويل.



لهذا السبب، وغيره، تم تصميم كل وحدة من السيارة الجديدة لمشتريها الذين تعاونوا مع مصممين طوال 4 سنوات في إطار البرنامج، فخرجت جميلة ورائعة، لأن العميل شارك بكل خطوة في الرحلة التي انتهت بابتكارها كمخصصة لمحبي الجلوس في الهواء الطلق أو على شاطئ البحر، حيث تشمل على كراسي متناسقة ومظلة تمتد تلقائيًا في الجزء الخلفي من السيارة التي قام صانعها بتعديل المقصورة بشكل حصري ليتمكن مالكها من وضع ساعات المعصم الخاصة به داخلها.

ويزيد سعر السيارة الجديدة عن سعر سيارتين أخريين، كانت كل منهما الأغلى في العالم، وهما رولز رويس Sweptail الخاصة، والتي تم إنتاجها في 2017 بسعر 14 مليون دولار، إضافة إلى سيارة "بوغاتي"، والتي تم عرضها لأول مرة في 2019 بمعرض جنيف للسيارات.


واستوحت "رولز رويس" سيارتها الجديدة من اليخوت الأنيقة، حيث تتركز أكثر الميزات الجذابة حول سطحها الخلفي، وهو تفسير حديث للسطح الخلفي الخشبي، والمدعوم بتطعيمات من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول، وبضغطة زر واحدة، يمكن فتحه كأجنحة الفراشة الكاسحة ليكشف عن "جناح استضافة" معقد للترفيه في الهواء الطلق.
المصدر: العربية
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