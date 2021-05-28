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تكنولوجيا وعلوم
سامسونغ تسخر من أبل في فيديوهات جديدة.. والنتيجة صادمة!
Lebanon 24
28-05-2021
|
02:00
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لجأت شركة سامسونغ مرة أخرى إلى السخرية من أبل في حملتها للترويج لجهاز Galaxy S21 Ultra الجديد، إلا أن السحر انقلب على الساحر.
ويستمر التنافس بين سامسونغ وأبل في منح عالم التكنولوجيا شيئاً يمكن الحديث عنه، حيث قررت الشركة الكورية الجنوبية الإعلان عن هاتفها الذكي الجديد Galaxy S21 Ultra باستراتيجية كانت تعمل جيداً في السابق: عبر مقطع فيديو يسخر من أبل، إلا أن التسويق لم يكن كما هو مخطط له، وهذا ما أظهرته انتقادات مستخدمي الإنترنت ذلك.
وخلال الأسبوع الماضي، نشرت سامسونغ ثلاثة مقاطع فيديو على قناتها على YouTube تقارن وظائف جهازها الجديد بوظائف أيفون 12 برو ماكس.
حيث يسلط أول مقطعين الضوء على قوة التكبير الخاص بكاميرا هاتف Galaxy S21 Ultra بعبارة "قريب بما فيه الكفاية؟" إن تركيبته من الكاميرات قادرة على مضاعفة حجم الصورة 100 مرة مع احترام جودة الصورة وحدتها. تم استخدام لقطات للقمر وشطيرة لإثبات الميزة في هاتفها الجديد.
فيما يُظهر الفيديو الثالث ميزة لا تمتلكها أجهزة أبل، وفقاً لشركة سامسونغ، وهي: القدرة على التقاط الصور والفيديو في آن واحد "بنقرة واحدة"، وفقاً لما ذكره موقع "entrepreneur"، واطلعت عليه "العربية.نت".
لم يحب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة سامسونج السلبية، وكانت الردود قاسية.
حيث قال أحد المتابعين للقناة في تعليق: "كيف تحاول جميع الشركات ملاحقة أبل في إعلاناتها، كما لو كانوا يعرفون أن أبل متفوقة ويحاولون دائماً إثبات أنهم أفضل منها".
لقد غذت سامسونغ وأبل تنافسهما لسنوات، حيث كانا يتنافسان على بعضهما البعض مرات لا تحصى ويدعيان أنهما يمتلكان أفضل هاتف ذكي في السوق.
ومع ذلك، في المرة الأخيرة التي لاحق مصنعو غالاكسي هاتف أيفون، اضطروا إلى التراجع. حيث سخرت سامسونغ في شهر تشرين الأول 2020، من أن أيفون 12 لا يتضمن شاحناً وسماعات رأس، ولكن بعد شهرين فقط، اضطروا إلى حذف المنشورات لأن Galaxy S21s الجديد ظهر أيضاً بدون مثل هذه الملحقات.
المصدر:
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