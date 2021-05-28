ما هي أبرز الهواتف التي ذاع صيتها في الأسواق هذا العام؟!





وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم عن موقع "3dnews"، فإنّه من بين أشهر الهواتف التي تباع في الأسواق حاليا يأتي "Samsung Galaxy S20 Ultra" الذي يتميّز بشاشة عالية الأداء بمقاس 6.9 بوصة دقة عرضها (3200/1440) بيكسل.



كما يتمتع هذا الهاتف بأداء ممتاز جدا بفضل معالج "Samsung Exynos 990" وذواكر الوصول العشوائي 12 غيغابايت، فضلا عن كاميرته الأساسية التي أتت إحدى عدساتها بدقة 108 ميغابيكسل. تتميّز بعض الأجهزة الذكية المنشرة في الأسواق حالياً بشعبية كبيرة لما تمتلكه من مواصفات ممتازة وأداء عالٍ.وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم عن موقع "3dnews"، فإنّه من بين أشهر الهواتف التي تباع في الأسواق حاليا يأتي "Samsung Galaxy S20 Ultra" الذي يتميّز بشاشة عالية الأداء بمقاس 6.9 بوصة دقة عرضها (3200/1440) بيكسل.كما يتمتع هذا الهاتف بأداء ممتاز جدا بفضل معالج "Samsung Exynos 990" وذواكر الوصول العشوائي 12 غيغابايت، فضلا عن كاميرته الأساسية التي أتت إحدى عدساتها بدقة 108 ميغابيكسل.

ومن بين الأجهزة المحبوبة لدى عشاق منتجات آبل يشتهر حاليا هاتف Apple iPhone 12 Pro الذي حصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، ومعالج Apple A14 الحديث وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت.

وتضم قائمة أشهر الهواتف حاليا جهاز "HUAWEI Mate 40 Pro" الذي حصل على واحدة من أفضل كاميرات الهواتف دقتها (50+20+12) ميغابيكسل، وجهز بشاشة ممتازة بدقة (2772/1344) بيكسل، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير.

وهناك العديد من الهواتف التي تلقى رواجاً واسعاً حالياً لما توفره من مواصفات عملية ومطروحة بأسعار منافسة منها: "Samsung Galaxy A71"، و"OPPO Reno 4 Lite"، و"Poco X3 NFC HONOR 10X Lite"، و"ZTE Blade V2020".