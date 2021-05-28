"Lenovo" تنافس "آبل" و"سامسونغ".. تعرفوا على حاسب "Pad Pro" الجديد ومواصفاته

أعلنت Lenovo عن مواصفات حاسبها اللوحي الأحدث الذي ستنافس من خلاله حواسب غالاكسي وآيباد من شركتي سامسونغ وآبل.ويأتي حاسب Pad Pro الجديد بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن، أبعاده (264.3/171.4/5.8) ملم، ووزنه 485 غ، ويمكن دعم هذا الهيكل بلوحة مفاتيح خارجية متكاملة ليعمل الجهاز كحاسب لوحي صغير، وقلم ذكي للرسم والكتابة على الشاشة.أما شاشة هذا الحاسب فأتت من نوع OLED بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ومعدل سطوعها يصل إلى 420 شمعة/م تقريبا، وتدعم تقنيات Dolby Vision وHDR10 لتأمين عرض مميز للصور والفيديوهات بوضوح ممتاز.ويعمل هذا الحاسب بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات ZUI 12.5، ومعالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، ومعالج رسوميات Adreno 650.ودعمته Lenovo بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية 5 ميغابيكسل، ومنفذ لشرائح الاتصال الخلوي، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشرائح للاتصال مع شبكات Wi-Fi، وبطارية بسعة 8600 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 22 واطا.