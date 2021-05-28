أوبو تطرح 3 هواتف جديدة تعمل مع شبكة الـ"5G"

كشفت شركة "أوبو"، مؤخراً عن 3 هواتف جديدة وهي: "Oppo Reno6 5G"، "Oppo Reno6 Pro 5G"، "Oppo Reno6 Pro+ 5G".



أبرز مواصفات هاتف "Oppo Reno6 5G"

- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.43 إنشاً وبدقة 1080×2400 بيكسل.

- يتضمن الهاتِف بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير.

- يحتوي الهاتف على معالج MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm).

- يعمل مع نظام "أندرويد 11".

- يتوفر جهاز "أوبو" الجديد بنسختين: الاولى تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت. أما النسخة الثانية فتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256 غيغابايت.

- يأتي الهاتِف مع 3 كاميرات في الجهة الخلفية: الأولى بدقة 64 ميغابيكسل، في حين أن الثانية بدقة 8 ميغابيكسل. أما الثالثة فهي بدقة 2 ميغابيكسل.

- يقدم الهاتِف كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

- يتوفر جهاز "أوبو" بسعر يصل إلى 360 يورو، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".

أبرز مواصفات هاتف "Oppo Reno6 Pro 5G"

- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.55 إنشاً وبدقة 1080×2400 بيكسل.

- يتضمن الهاتِف بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

- يحتوي الهاتف على معالج MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm).

- يعمل مع نظام "أندرويد 11".

- يتوفر جهاز "أوبّو" الجديد بنسختين: الاولى تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت. أما النسخة الثانية فتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256 غيغابايت.

- يأتي الهاتِف مع 4 كاميرات في الجهة الخلفية: الأولى بدقة 64 ميغابيكسل، في حين أن الثانية بدقة 8 ميغابيكسل. أما الثالثة فهي بدقة 2 ميغابيكسل والرابعة مثلها.

- يقدم الهاتِف كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

- يتوفر جهاز "أوبو" بسعر يصل إلى 450 يورو، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".

أبرز مواصفات هاتف "Oppo Reno6 Pro+ 5G"

- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.55 إنشاً وبدقة 1080×2400 بيكسل.

- يتضمن الهاتِف بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

- يحتوي الهاتف على معالج Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm).

- يعمل مع نظام "أندرويد 11".

- يتوفر جهاز "أوبو" الجديد بنسختين: الاولى تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت. أما النسخة الثانية فتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256 غيغابايت.

- يأتي الهاتِف مع 4 كاميرات في الجهة الخلفية: الأولى بدقة 50 ميغابيكسل، في حين أن الثانية بدقة 16 ميغابيكسل. أما الثالثة فهي بدقة 13 ميغابيكسل والرابعة بدقة 2 ميغابيكسل.

- يقدم الهاتِف كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

- يتوفر جهاز "أوبو" بسعر يصل إلى 520 يورو، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".