تكنولوجيا وعلوم

أوبو تطرح 3 هواتف جديدة تعمل مع شبكة الـ"5G"

Lebanon 24
28-05-2021 | 14:00
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كشفت شركة "أوبو"، مؤخراً عن 3 هواتف جديدة وهي: "Oppo Reno6 5G"، "Oppo Reno6 Pro 5G"، "Oppo Reno6 Pro+ 5G".

أبرز مواصفات هاتف "Oppo Reno6 5G"
- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.43 إنشاً وبدقة 1080×2400 بيكسل.
- يتضمن الهاتِف بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير.
- يحتوي الهاتف على معالج MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm).
- يعمل مع نظام "أندرويد 11".
- يتوفر جهاز "أوبو" الجديد بنسختين: الاولى تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت. أما النسخة الثانية فتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256 غيغابايت.
- يأتي الهاتِف مع  3 كاميرات في الجهة الخلفية: الأولى بدقة 64 ميغابيكسل، في حين أن الثانية بدقة 8 ميغابيكسل. أما الثالثة فهي بدقة 2 ميغابيكسل.
- يقدم الهاتِف كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.
- يتوفر جهاز "أوبو" بسعر يصل إلى 360 يورو، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".
أبرز مواصفات هاتف "Oppo Reno6 Pro 5G"
- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.55 إنشاً وبدقة 1080×2400 بيكسل.
- يتضمن الهاتِف بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.
- يحتوي الهاتف على معالج MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm).
- يعمل مع نظام "أندرويد 11".
- يتوفر جهاز "أوبّو" الجديد بنسختين: الاولى تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت. أما النسخة الثانية فتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256 غيغابايت.
- يأتي الهاتِف مع  4 كاميرات في الجهة الخلفية: الأولى بدقة 64 ميغابيكسل، في حين أن الثانية بدقة 8 ميغابيكسل. أما الثالثة فهي بدقة 2 ميغابيكسل والرابعة مثلها.
- يقدم الهاتِف كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.
- يتوفر جهاز "أوبو" بسعر يصل إلى 450 يورو، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".
أبرز مواصفات هاتف "Oppo Reno6 Pro+ 5G"
يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.55 إنشاً وبدقة 1080×2400 بيكسل.
- يتضمن الهاتِف بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.
- يحتوي الهاتف على معالج Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm).
- يعمل مع نظام "أندرويد 11".
- يتوفر جهاز "أوبو" الجديد بنسختين: الاولى تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت. أما النسخة الثانية فتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256 غيغابايت.
- يأتي الهاتِف مع  4 كاميرات في الجهة الخلفية: الأولى بدقة 50 ميغابيكسل، في حين أن الثانية بدقة 16 ميغابيكسل. أما الثالثة فهي بدقة 13 ميغابيكسل والرابعة بدقة 2 ميغابيكسل.
- يقدم الهاتِف كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.
- يتوفر جهاز "أوبو" بسعر يصل إلى 520 يورو، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".
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