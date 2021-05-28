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تكنولوجيا وعلوم
أرقام جديدة تكشف عن كلوب هاوس.. كم بلغ عدد مستخدميه على أندرويد؟
Lebanon 24
28-05-2021
|
16:00
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تواصل منصة "كلوب هاوس" استقطاب المستخدمين الجدد، وقد شكّل العام 2021 مرحلة بارزة لنجاحها رغم المواجهة الكبيرة التي تلقاها من قبل المنصات الأخرى البديلة والشبيهة لها.
وفعلياً، فإن المنصة تسعى باستمرار للتوسع بسرعة كافية لمواكبة وتلبية الطلب، وهو الأمر الذي قد يجبرها على التخلي عن نظام الدعوة المستخدم حالياً لتسجيل المستخدمين الجُدد.
ووسط ذلك، فقد كانت هناك مشكلة أساسية تتمثل في حصرية توافر "كلوب هاوس" على هواتف "آيفون" فقط، وهو الأمر الذي وضع حدوداً لنمو المنصة.
ولهذا، قرّرت المنصة إطلاق نسخة من المنصة لنظام "أندرويد"، وقد حصل ذلك فعلياً خلال الشهر الجاري، ما يعني أن جميع مستخدمي "آيفون" وهواتف "أندرويد" ستكون لهم فرصة للاشتراك ضمن المنصة.
ومؤخراً، أعلنت "كلوب هاوس" أن أكثر من مليون مستخدم جديد لنظام "أندرويد" قد سجلوا الآن في المنصة، بحسب ما ذكر موقع "aitnews".
ولا يمكن لأي شخص قام بتنزيل التطبيق الوصول إليه، وذلك لأنه ما زال يستخدم نهج الدعوة فقط. وتبعاً لذلك، فإن التحدي الكبير التالي الذي يواجهه المنصة هو الانفتاح على جميع المستخدمين، حتى تتمكن من الاستفادة بشكل كامل من فرص نموها.
ومع هذا، فقد كشفت شبكة "cnbc" أن تقارير عديدة تحدثت عن وجود أكثر من 10 ملايين مستخدم نشط أسبوعياً كما أن هناك أكثر من 300 ألف غرفة يتم انشاؤها يومياً، وأن الأشخاص يقضون أكثر من ساعة يومياً على التطبيق.
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