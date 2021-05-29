تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تطرح واحداً من أرخص هواتف "5G".. إليكم مواصفاته! (فيديو)

Lebanon 24
29-05-2021 | 09:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت بعض المواقع وصفحات الإنترنت مواصفات هاتف "5G" الذي ستطرحه شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية بسعر منافس جداً.

وتبعا للتسريبات فإنّ "Galaxy A22 5G" سيطرح في الأسواق قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري بسعر 185 يورو تقريباً، أي أنه سيكون من بين أرخص هواتف "5G" لهذه السنة.

ورغم سعره المنافس جداً سيحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف إلى الوجوه، وعلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

وستكون شاشة الجهاز "IPS LCD" بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ونظام التشغيل "Android 11" مع واجهات "One UI 3.1".
 
وسيعمل الهاتف على الأغلب بمعالج "MediaTek Dimensity 700 5G"، ومعالج رسوميات "Mali-G57 MC2"، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات "microSDXC".

ويحوي الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ "USB Type-C 2.0"، وشريحة "NFC"، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطاً.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:58 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2021-05-29
05:00 | 2021-05-29
23:00 | 2021-05-28
16:00 | 2021-05-28
14:00 | 2021-05-28
11:00 | 2021-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website