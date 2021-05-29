"سامسونغ" تطرح واحداً من أرخص هواتف "5G".. إليكم مواصفاته! (فيديو)

نشرت بعض المواقع وصفحات الإنترنت مواصفات هاتف "5G" الذي ستطرحه شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية بسعر منافس جداً.وتبعا للتسريبات فإنّ "Galaxy A22 5G" سيطرح في الأسواق قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري بسعر 185 يورو تقريباً، أي أنه سيكون من بين أرخص هواتف "5G" لهذه السنة.ورغم سعره المنافس جداً سيحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف إلى الوجوه، وعلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.وستكون شاشة الجهاز "IPS LCD" بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ونظام التشغيل "Android 11" مع واجهات "One UI 3.1".