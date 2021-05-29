تطبيق من "غوغل"‏ لتشفير الرسائل الخاصة!

كشفت تقارير صحافية عالمية أن شركة "غوغل" الأميركية تجهز تطبيقاً يمكنه تشفير الرسائل الخاصة والمفضلة، بحيث لا تقع في أيدي المتطفلين والهاكرز.



وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أنّ "غوغل" تجهز تقنية جديدة تعمل بمثابة تطبيق منفصل عن تطبيق "رسائل غوغل" يمكنها تشفير الرسائل الخاصة والمفضلة، وفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وسيكون التطبيق الجديد متوافق مع نظام تشغيل "أندرويد" على غرار تطبيق "آي ميسدج" الموجود في هواتف "آيفون".



وستطلق "غوغل" على تطبيقها الجديد اسم "آر سي إس"، والذي سيظهر الرسائل ويرتبها للمستخدم حسب الأولوية، والرسائل ذات الأولوية القصوى المبثبتة بنجمة، يمكنها أن تحمل نظم تشفير أكثر تعقيدا عن الرسائل ذات الأولوية الأقل.



ولم تعلن شركة "غوغل" عن التوقيت الذي تنوي أن تطرح فيه تطبيقها الجديد، الذي تختبره سراً منذ فترات طويلة، بحسب المصادر.