تغيرت الخطة... واتسآب يتراجع عن تهديده للمستخدمين

أعلن تطبيق "واتسآب"، أمس الجمعة، عن مفاجأة، وهي التراجع عن قراره بحرمان المستخدمين الرافضين لسياسة خصوصيته الجديدة من وظائفه الكاملة.



وقال متحدث باسم "واتسآب" في بيان لموقع "ذا فيرج"، إنه "نظراً للمناقشات الأخيرة مع مختلف السلطات وخبراء الخصوصية، نريد أن نوضح أننا لن نحد من وظائف كيفية عمل "واتسآب" لأولئك الذين لم يقبلوا التحديث بعد".

وأكد المتحدث للموقع أن "هذه هي الخطة التي تمضي قدما إلى أجل غير مسمى".

وفي وقت سابق الشهر الجاري، قال "واتسآب" المملوك لشركة "فيسبوك" إن المستخدمين سيفقدون وظائفهم مع مرور الوقت، إذا لم يقبلوا سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة به بحلول 15 أيار.



