لاستخدام "تروكولر" عبر الحاسوب.. إليك الخطوات





وفي الواقع، فإن هذا البرنامج المُشار إليه يتم تنزليه على الهاتف الذكي، إلا أنه يمكن استخدامه مباشرة عبر الانترنت من دون الحاجة إلى تحميل التطبيق الخاص به.



ويٌعتبر "تروكولر" أحد أشهر المنصات في معرفة رقم المتصل، ويمكن استخدامه عبر الحاسوب الشخصي. وفعلياً، فإن جميع تطبيقات البرنامج سواء على "أندرويد" أو "آيفون" أو على الحاسب الشخصي، تستخدم قاعدة البيانات نفسها، ما يعني أن النتيجة واحدة ولا يوجد اختلافات بين التطبيقات.



طريقة معرفة رقم المتصل عبر تروكولر: يسعى كل شخصٍ لمعرفة صاحب أي رقمٍ غريب يتصل به على هاتفه، وذلك من خلال استخدام برامج عديدة أبرزها "تروكولر".وفي الواقع، فإن هذا البرنامج المُشار إليه يتم تنزليه على الهاتف الذكي، إلا أنه يمكن استخدامه مباشرة عبر الانترنت من دون الحاجة إلى تحميل التطبيق الخاص به.ويٌعتبر "تروكولر" أحد أشهر المنصات في معرفة رقم المتصل، ويمكن استخدامه عبر الحاسوب الشخصي. وفعلياً، فإن جميع تطبيقات البرنامج سواء على "أندرويد" أو "آيفون" أو على الحاسب الشخصي، تستخدم قاعدة البيانات نفسها، ما يعني أن النتيجة واحدة ولا يوجد اختلافات بين التطبيقات.

- يمكنك استخدام خدمة عرض رقم المتصل عبر تروكولر على الحاسوب من خلال موقع منصة تروكولر، ولذا لتتمكن من استخدامها قم باتباع الخطوات التالية:

- توجه إلى موقع "Truecaller" عبر المتصفح الذي تفضله، ويدعم الموقع جميع المتصفحات المستخدمة على الحاسوب.

- يجب عليك تسجيل الدخول إلى المنصة حتى تتمكن من استخدامها، ويمكنك تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكرسوفت أو حساب "غوغل".

- تستطيع تسجيل الدخول من خلال الضغط على علامة القائمة الجانبية في الجهة اليسرى من الشاشة، ومن ثم اختيار تسجيل الدخول.

- عندما تصل إلى الصفحة الرئيسية، تجد أمامك مكاناً لإدخال رقم الهاتف الذي ترغب في البحث عنه.

- هنا، قم الآن بإدخال رقم الهاتف في المكان المخصص له، ومن ثم اضغط على علامة البحث.

- لن تستغرق المنصة الكثير من الوقت حتى تُظهر لك النتيجة النهائية والكشف عن صفحة الحساب الخاصة بالرقم الذي أدخلته، وهي مشابهة لما تراه من الهاتف.

- تعرض لك الصفحة البيانات الشخصية الأساسية للحساب مثل الصورة الشخصية للمستخدم ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني والتوقيت المحلي للبلد المقيم بها، وفق ما ذكر موقع "aitnews" الالكتروني.

طريقة معرفة رقم المتصل عبر منصات التواصل الاجتماعي:

يمكنك معرفة رقم المتصل عبر فيسبوك أيضاً، ولكن يجب أن يكون الشخص قد أدخل رقم هاتفه في فيسبوك سابقاً وقام بربطه بحسابه الشخصي عبر المنصة.



وتستطيع البحث في فيسبوك باستخدام رقم الهاتف من خلال البحث المعتاد في فيسبوك، وتقوم عملية البحث على إيجاد حساب الشخص الذي ربطه بهذا الرقم.



ولا يحتوى فيسبوك على الكثير من أرقام الهاتف، ولذا لا يعتبر أفضل حل، ويمكنك أيضاً استخدام باقي منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر أو انستغرام إن قام الشخص بربط حسابه برقم الهاتف أيضاً.



ويمكنك معرفة رقم المتصل من خلال البحث عبر "غوغل"، فهو سيظهر لك جميع الأماكن التي تم كتابة هذا الرقم فيها.



ويعتبر البحث عبر "غوغل" مناسبًا أكثر لأرقام الأماكن التجارية، إذ أنها في العادة تقوم بتسجيل أرقام هواتفها في دليل الهاتف التجاري أو في خرائط "غوغل".