جديد “ريلمي”.. هاتف ذكي مع 3 كاميرات رائعة

كشفت شركة "ريلمي" مؤخراً عن هاتفها الجديد "Realme Q3 Pro Carnival"، والذي يأتي مع 3 كاميرات خلفية.



أبرز مواصفات هاتف "ريلمِي" الجديد

- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.43 إنشات وبدقة 1080×2400 بيكسل.

- يتضمن الهاتِف بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

- يحتوي الهاتف على معالج Qualcomm SM7250-AC Snapdragon 768G 5G (7 nm).

- يعمل مع نظام "أندرويد 11".

- يتوفر جهاز "ريلمِي" الجديد مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت.

- يأتي الهاتِف مع 3 كاميرات في الجهة الخلفية: الاولى تأتي بدقة 64 ميغابيكسل، في حين أن الثانية بدقة 8 ميغابيكسل والثالثة بدقة 2 ميغابيكسل.

- يقدم الهاتِف كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

- يتوفر جهاز "ريلمِي" بسعر يصل إلى 230 يورو، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".