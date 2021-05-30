26
o
بيروت
34
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"محملا بإمدادات".. الصين تطلق صاروخا إلى محطتها الفضائية
Lebanon 24
30-05-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت الصين مركبة شحن آلية حاملة إمدادات لمحطة الفضاء الصينية الجديدة، السبت، من جزيرة في بحر الصين الجنوبي.
وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن صاروخ لونغ مارش 7 انطلق حاملا على متنه مركبة الشحن (يانتشو-2) من موقع إطلاق مركبة الفضاء وينتشانغ على ساحل مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية في الساعة 8:50 مساءً بالتوقيت المحلي.
وذكرت وسائل إعلام حكومية، في وقت سابق، أن تيانتشو -2 حملت وقودا وإمدادات لوحدة محطة الفضاء الرئيسية (تيانخه)، التي أطلقت في المدار في 29 نيسان.
وأعلنت وكالة الفضاء الصينية 11 عملية إطلاق حتى نهاية العام المقبل لنقل وحدتين إضافيتين لمحطة الفضاء التي تبلغ حمولتها 70 طناً ولطاقمها المكون من ثلاثة أفراد.
تعرضت الصين لانتقادات عقب خروج الصاروخ الذي أطلق تيانخه عن نطاق السيطرة في وقت سابق من هذا الشهر.
تيانخه، أو التناغم السماوي، هي ثالث وأكبر محطة مدارية يطلقها برنامج الفضاء الصيني الطموح.
لا تشارك بيجين في المحطة الفضائية الدولية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى اعتراض الولايات المتحدة، وتحذيراتها من السرية التي تحيط بها الصيني برنامجها الفضائي وعلاقته بالأغراض العسكرية.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
في بيروت... مداعبات وتحرش جنسي أممي
Lebanon 24
في بيروت... مداعبات وتحرش جنسي أممي
02:30 | 2021-05-30
30/05/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري وجنبلاط: "ما رح ننطر كتير"
Lebanon 24
بري وجنبلاط: "ما رح ننطر كتير"
03:00 | 2021-05-30
30/05/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم هام من الطيران المدني.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تعميم هام من الطيران المدني.. هذا ما جاء فيه
15:33 | 2021-05-29
29/05/2021 03:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
02:40 | 2021-05-30
30/05/2021 02:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
15:07 | 2021-05-29
29/05/2021 03:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2021-05-30
لأول مرة منذ 50 عاما.. كسوف كامل للشمس في روسيا!
02:00 | 2021-05-30
لحاملي آيفون.. هكذا تسترجعون الصور الصور المحذوفة!
16:00 | 2021-05-29
جديد “ريلمي”.. هاتف ذكي مع 3 كاميرات رائعة
16:00 | 2021-05-29
تغيرت الخطة... واتسآب يتراجع عن تهديده للمستخدمين
14:00 | 2021-05-29
لاستخدام "تروكولر" عبر الحاسوب.. إليك الخطوات
14:00 | 2021-05-29
تحدي على "تيك توك" يهدد حياة المشاركين فيه
فيديو
كتلة فحم فوق المياه.. النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب (فيديو)
Lebanon 24
كتلة فحم فوق المياه.. النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب (فيديو)
08:00 | 2021-05-30
30/05/2021 15:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفّاش" يثير الذعر داخل طائرة.. ويجبرها على العودة! (فيديو)
Lebanon 24
"خفّاش" يثير الذعر داخل طائرة.. ويجبرها على العودة! (فيديو)
04:00 | 2021-05-29
30/05/2021 15:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يثير القرف والاشمئزاز.. زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه
Lebanon 24
فيديو يثير القرف والاشمئزاز.. زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه
03:30 | 2021-05-29
30/05/2021 15:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact