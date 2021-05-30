تكنولوجيا وعلوم

"محملا بإمدادات".. الصين تطلق صاروخا إلى محطتها الفضائية

Lebanon 24
30-05-2021 | 05:00
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أطلقت الصين مركبة شحن آلية حاملة إمدادات لمحطة الفضاء الصينية الجديدة، السبت، من جزيرة في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن صاروخ لونغ مارش 7 انطلق حاملا على متنه مركبة الشحن (يانتشو-2) من موقع إطلاق مركبة الفضاء وينتشانغ على ساحل مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية في الساعة 8:50 مساءً بالتوقيت المحلي.

وذكرت وسائل إعلام حكومية، في وقت سابق، أن تيانتشو -2 حملت وقودا وإمدادات لوحدة محطة الفضاء الرئيسية (تيانخه)، التي أطلقت في المدار في 29 نيسان.

وأعلنت وكالة الفضاء الصينية 11 عملية إطلاق حتى نهاية العام المقبل لنقل وحدتين إضافيتين لمحطة الفضاء التي تبلغ حمولتها 70 طناً ولطاقمها المكون من ثلاثة أفراد.

تعرضت الصين لانتقادات عقب خروج الصاروخ الذي أطلق تيانخه عن نطاق السيطرة في وقت سابق من هذا الشهر.

تيانخه، أو التناغم السماوي، هي ثالث وأكبر محطة مدارية يطلقها برنامج الفضاء الصيني الطموح.

لا تشارك بيجين في المحطة الفضائية الدولية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى اعتراض الولايات المتحدة، وتحذيراتها من السرية التي تحيط بها الصيني برنامجها الفضائي وعلاقته بالأغراض العسكرية.
المصدر: الحرة
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