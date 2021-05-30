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تكنولوجيا وعلوم
لأول مرة منذ 50 عاما.. كسوف كامل للشمس في روسيا!
Lebanon 24
30-05-2021
|
08:00
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سيتمكن الروس خلال أسبوع من رؤية كسوف كامل للشمس، في مناطق الشرق الأقصى، فيما سيتمكن سكان باقي المناطق من رؤية كسوف جزئي للشمس.
وقال كبير الباحثين في معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أوليغ أوغولنيكوف، إن الكسوف القادم سيحدث يوم 10 المقبل، وسيتمكن سكان روسيا من مشاهدة الكسوف الجزئي من مختلف المناطق، فيما سيتمكن سكان مناطق الشرق الأقصى من مشاهدة كسوف كامل.
وبحسب معهد أبحاث الفضاء الروسي سيحجب القمر 27% من قطر الشمس، والتي ستبدو مثل تفاحة مقضومة.
وبما أن الكسوف لن يحجب الشمس كليا، فإنه لن يكون هناك ظلام على الأرض، وإذا لم ينظر الراصد إلى الشمس في الوقت المناسب، فلن يلاحظ أي شيء.
وسيكون سكان شمال شرق ياقوتيا أكثر حظا، وهناك يمكن مشاهدة حجب القمر 94% من الشمس وسيكون كسوفا حلقيا.
وكسوف الشمس يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف.
المصدر: روسيا اليوم
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