من "زد تي إي".. هاتف جديد مع كاميرا بدقة 64 ميغابيكسل

كشفت شركة "زد تي إي" مؤخراً عن هاتفها الجديد "ZTE nubia Red Magic 6R"، والذي يأتي مع كاميرات فائقة الدقة.



أبرز مواصفات هاتف "زد تي إي" الجديد



- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.67 إنشات وبدقة 1080×2400 بيكسل.

- يتضمن الهاتِف بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير.

- يحتوي الهاتف على معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm).

- يعمل مع نظام "أندرويد 11".

- يتوفر جهاز "زد تِي إي" الجديد بنسختين: الأولى تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت، في حين أن الثانية تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.

- يأتي الهاتِف مع 4 كاميرات في الجهة الخلفية: الاولى تأتي بدقة 64 ميغابيكسل، في حين أن الثانية بدقة 8 ميغابيكسل والثالثة بدقة 5 ميغابيكسل. أما الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميغابيكسل.

يقدم الهاتِف كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

- يتوفر جهاز "زد تِي إي" بسعر يصل إلى 400 يورو، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".