تكنولوجيا وعلوم

من "زد تي إي".. هاتف جديد مع كاميرا بدقة 64 ميغابيكسل

Lebanon 24
30-05-2021 | 14:00
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كشفت شركة "زد تي إي" مؤخراً عن هاتفها الجديد "ZTE nubia Red Magic 6R"، والذي يأتي مع كاميرات فائقة الدقة.

أبرز مواصفات هاتف "زد تي إي" الجديد
- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.67 إنشات وبدقة 1080×2400 بيكسل.
 
- يتضمن الهاتِف بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير.
- يحتوي الهاتف على معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm).
- يعمل مع نظام "أندرويد 11".
- يتوفر جهاز "زد تِي إي" الجديد بنسختين: الأولى تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت، في حين أن الثانية تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.
- يأتي الهاتِف مع 4 كاميرات في الجهة الخلفية: الاولى تأتي بدقة 64 ميغابيكسل، في حين أن الثانية بدقة 8 ميغابيكسل والثالثة بدقة 5 ميغابيكسل. أما الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميغابيكسل.
يقدم الهاتِف كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
- يتوفر جهاز "زد تِي إي" بسعر يصل إلى 400 يورو، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".
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