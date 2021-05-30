تكنولوجيا وعلوم

تويتر تقترب من إطلاق خدمتها الجديدة "Twitter Blue".. إليكم تكلفتها

Lebanon 24
30-05-2021 | 16:00
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كشفت التقارير أنّ شركة "تويتر" تقترب من إطلاق خدمتها الجديدة "Twitter Blue" التي أثيرت معلومات كثيرة بشأنها خلال الآونة الأخيرة.

ووفقاً للتقارير، فإنّ الخدمة مدفوعة الأجر تمّ إدراجها في متاجر التطبيقات، ما يعني أن عملية إطلاقها أصبحت قريبة.

وأشارت التقارير المتخصصة إلى أنّ "متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة عرضت الخدمة، على الرغم من عدم توفر ميزاتها المتوقعة بعد". ومع هذا، فإنه من المقرر أن يكون رسم التطبيق عبر متجر "آب ستور" نحو 2.99 دولاراً أمريكياً، وفق ما ذكر موقع "techcrunch" التقني.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت "تويتر" أنها تستكشف نموذج اشتراك مدفوع لبعض الميزات التي ينتظرها المستخدمون. وإثر ذلك، غردت الباحثة جين مانشون وونغ، المعروفة بالبحث عن ميزات تطبيقات الشبكات الاجتماعية، معلنة أنها اكتشفت التكلفة والاسم الخاص بخدمة الاشتراك، وفق ما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني.

ولفتت وونغ إلى أن خدمة الاشتراك من "تويتِر" ستسمى "Twitter Blue" وستكلف نحو 2.99 دولاراً أمريكياً شهرياً، وتتضمن ميزة التراجع عن التغريدات ومجموعات العلامات المرجعية.

كذلك، تشمل الميزات أيضاً ميزة المجموعات التي تتيح للمستخدمين إنشاء قوائم منفصلة من التغريدات، ووضع لتسهيل قراءة المواضيع الطويلة.

وللحصول على تلك الميزات، فإنه يتوجب على المستخدمين الاشتراك بالخدمة الجديدة بعد إطلاقها.

 
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